Funcionarios se reunieron con representantes de joyerías locales

NOTICIA RELACIONADA: Comerciantes de indumentaria y calzado le pidieron al Municipio volver a la actividad El encuentro buscó analizar e informar sobre el protocolo de higiene y seguridad que se debe cumplir de manera obligatoria para poder trabajar. Este rubro, opera a través de envíos a domicilios y take away. El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa vigente en la ciudad y el Municipio coordina acciones para seguir resguardo el bienestar de la población y evitar la proliferación del coronavirus. En esta oportunidad, el secretario Técnico, Administrativo y Legal, Abel Sánchez Negrette, encabezó una reunión con representantes de joyerías de la ciudad, a los efectos de informar sobre el protocolo de higiene y seguridad que se debe cumplir de manera obligatoria como también la modalidad de atención y los horarios de apertura y cierre. Durante el encuentro, además, se escucharon las opiniones e inquietudes de los comerciantes como también sus sugerencias. Este rubro solo está autorizado a trabajar con envíos a domicilio y take away. Del encuentro también participaron el director General de Habilitaciones, Rolando Padovani, y la directora de Empleo, Magali Serra.

El secretario Sánchez Negrette encabezó el encuentro con los comerciantes, que se realizó en el Palacio Municipal siguiendo todos los protocolos de seguridad y distanciamiento social.

ZOOM DEL INTENDENTE CON GIMNASIOS Atendiendo las necesidades de todos los sectores. Hoy zoom con los gimnasios R1 (Ricardo Zapata)

Haka Fitness Club (Nicolás Roggero)

ImperiuM (David Sangalli) pic.twitter.com/oE85wjf31I — Sebastian Abella (@SebaAbella) May 28, 2020

