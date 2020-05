Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. DESCONTENTO CON EL BARRIDO "Vivo en Coletta entre Castelli y Castilla. Ya estoy cansado de que esté toda la mugre en la puerta de mi casa: hojas y cartones. El barrendero bien gracia, no pasan hace más de un mes y me dijeron que están de vacaciones. El camión pasa y no lo levanta ¿qué hay que hacer? muestra Francisco. RAMAS QUE OBSTRUYEN "Calle Jacob entre Pueyrredón y Chiclana. Hace una semana que tengo este montículo en mi garaje. Fueron los de la misma Municipalidad los que cortaron el árbol y nunca lo buscaron. Ya me quejé en toda las redes y llamé al teléfono de reclamo y me dicen que no me pueden tomar el reclamo ya que se encargan ellos mismo de levantarlo. Espero una respuesta", muestra Carolina. PLAZA SIN ILUMINACIÓN "Hace más de un mes que esa plaza no tiene iluminación y se está volviendo tierra de nadie por las noches; hay mucha gente que transitan por ahí a la madrugada, camino a su trabajo. Espero una pronta solución por parte de las autoridades Municipales y de energía. La plaza queda entre las calles Viboud, Juan Pujalet y Esteban Laguinge", muestra Rolando. POTENCIAL DE DENGUE "Veo que en la zona del centro hay piletas con agua sucia y no piensan en el dengue", muestra Eliana.







#QuejaVecinal vecinos piden una luminaria a mitad de cuadra, calle Rawson entre Granaderos y General Savio oscuridad total. Ya quisieron robarle a una vecina y al frente es todo pastizales. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/hOpnJbiA8I — Daniel Trila (@dantrila) May 28, 2020

29 de Mayo de 2020:

Quejas Vecinales

