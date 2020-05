Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 29/may/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 29/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

COVID 19: CHILE El Ministerio de Salud de Chile reportó ayer 49 nuevas muertes por coronavirus, su peor balance diario, al tiempo que informó 4.654 nuevos casos en las últimas 24 horas. También comunicó que 1.286 personas permanecen internadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.079 están conectadas a un respirador. Así, la cifra de muertos en el país trasandino llegó a 890, mientras que el número de contagiados alcanzó los 86.943 (superando incluso a la cifra de casos en China, país en donde se originó la pandemia). TRANSPORTE: SUBSIDIOS El Gobierno dispuso ayer otorgar un subsidio de 500 millones de pesos a las empresas de transporte de larga distancia, que no pueden operar en todo el país a raíz del aislamiento social y obligatorio. Según se indicó, la situación generada por la pandemia "ha afectado profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales privados que operan como permisionarias del sistema de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que adicionalmente, no reciben asistencia del Estado Nacional". EL DÓLAR La cotización del dólar blue profundizó ayer la tendencia a la baja y operó a $124, mientras las cotizaciones bursátiles del dólar retomaron la tendencia alcista en una jornada en la que el Banco Central vendió US$ 100 millones para abastecer la demanda de la plaza cambiaria. El billete en el mercado paralelo de la city fue ofrecido con una disminución de $3 con relación al miércoles y acumuló una merma de $5 en las últimas dos ruedas. En tanto, en el segmento mayorista, el tipo de cambió mantuvo el ritmo ascendente diario y ganó nueve centavos, al ubicarse en $68,45. LIMITAN DÓLARES A EMPRESAS El directorio del BCRA dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones con el exterior. "Si tienen activos externos líquidos, deben usar esos recursos antes de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)", apuntó Miguel Angel Pesce, presidente del Banco Central. ABORTO, A 15 AÑOS En medio de la pandemia, mujeres referentes de distintos espacios políticos y de la cultura conmemoraron ayer a través de las redes sociales y con una pequeña concentración frente al Congreso los 15 años del inicio de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que coincide con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. "¡Aborto legal ya!", reclamaron los carteles colocados en las inmediaciones del Parlamento, donde un grupo de mujeres se concentró para pedir por la ley, con distancia social, barbijos y pañuelos verdes. TRUMP VS REDES SOCIALES El presidente de los EUA, Donald Trump, intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar ayer un decreto que impugna las protecciones de responsabilidad que sirvieron como base para los discursos sin limitaciones a través de internet. De esta manera, el presidente pretende arengar a sus simpatizantes después de arremeter contra Twitter por colocar avisos de verificación de datos en dos de sus tuits. Trump dijo que las alertas fueron "decisiones editoriales" por parte de Twitter y significaban activismo político.



