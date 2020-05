Titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y cuyos haberes superen la suma de $17.859. En este sentido, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares. Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Asimismo, continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife. HABERES DE JUNIO Y MEDIO AGUINALDO: SOLO JUBILADOS Y PENSIONADOS PODRÁN COBRARLOS POR VENTANILLA La ANSES informa que las sucursales bancarias habilitadas atenderán únicamente por ventanilla y sin turno previo a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones para el cobro de los haberes de junio junto al medio aguinaldo. En este sentido, los titulares deben acercarse a las entidades solo en las fechas asignadas y sus haberes permanecerán en sus cuentas. Además, la ANSES recuerda que el trámite de Supervivencia / Fe de Vida para los jubilados y pensionados se encuentra suspendido hasta el 30 de junio. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevarlo a cabo.



Calendarios de Pago del Viernes 29 de Mayo

