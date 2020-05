Así lo anunció el Padre Fernando Crevatín, apoderado de la institución y párroco de la Parroquia Catedral Santa Florentina. Se realizará el 10 de Julio, a partir de las 20 horas. Las personas que colaboren comprando un cubierto virtual tendrán acceso a la transmisión especial y a premios. El objetivo es recaudar fondos para mejorarles la calidad de vida a 23 chicos. El Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes de Campana anunció la fecha para la 8º Cena de Recaudación de Fondos y que se llamará "Cena en Casa". Este año se realizará el viernes 10 de Julio, y debido a la pandemia por el COVID-19, será de manera virtual es decir que las personas podrán participar pero lo harán desde sus hogares siguiendo la transmisión especial. Desde la institución advirtieron la importancia del evento y remarcaron que la finalidad de esta iniciativa es recaudar fondos para mejorarles la calidad de vida a los 23 niños que están viviendo en el Hogar y por el cual ya pasaron más de 450 en estos 39 años. La manera de poder colaborar, en esta oportunidad, será comprando un cubierto virtual ingresando a www.donamos.org/hogar/cena2020/. Además tendrán acceso al acontecimiento y también participar por los premios que se sortearán al final de la transmisión que comenzará a las 20 horas y durará 40 minutos aproximadamente. Por su parte, el nuevo apoderado del Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes Padre Fernando Crevatín instó a las personas a que se sumen ya sean donantes o no: "Queremos que sean parte y nos ayuden en estos momentos difíciles de crisis mundial". Además el cura Párroco de la Catedral Santa Florentina también realizó la invitación utilizando una cita del Papa Francisco durante la homilía del Domingo de Ramos: "Redescubramos que la vida no sirve, si no se sirve", y luego agregó: "Esperamos que puedan colaborar con esta obra que hace 39 años está en Campana". En tanto que para cerrar la Directora del Hogar Sandra Schenone afirmó: "Para todos la cena del hogar es un momento de reunión y reencuentro, pero sabemos que si bien no podemos abrazarnos ahora por el aislamiento social, preventivo y obligatorio estamos más unidos que nunca y queremos que el 10 de Julio ayuden a 23 chicos", concluyó. Para más información sobre la 8º Cena de Recaudación de Fondos 2020 comunicarse vía Whatsapp al (03489)-15313565 o sino ingresando al Facebook del Hogar que es "Hogar Lourdes Campana".





De manera virtual:

El Hogar del Niño N.S. de Lourdes realizará la cena de recaudación de fondos

