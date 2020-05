Hay que utilizarlos como experiencia de lo que se debe hacer y lo que no.

Durante los últimos 75 años se produjeron en el mundo un sinnúmero de cambios generacionales, acompañados por una revolución tecnológica casi de ficción que fue generando cambios en la gestión empresarial y económica tan importantes como un nuevo renacimiento para las relaciones internacionales y la forma de inserción de los países dentro del nuevo contexto regido por la tecnología y las comunicaciones.

Argentina, una de las más poderosas economías mundiales en ese tiempo, fue de las más afectadas durante esta transformación.Pasó de ser con el correr de los años una de las últimas en el contexto económico mundial.

Hoy estamos ante una encrucijada, con el mismo concepto ideológico egoísta de sus políticos, donde es prácticamente imposible que se sienten todos a una mesa de conciliación y trabajo, para poder sacar el país adelante.

La culpa no es del pueblo. Nadie quiere sentarse en una mesa de conciliación. No se dejan de lado los odios y resentimientos. Se alimenta la discordia con un solo fin: el poder.

Lamentablemente "no podemos hablar entre nosotros" y cuando digo "nosotros" me refiero a cada uno de los ciudadanos que habitan el territorio argentino. Los que tienen varias generaciones de autóctonos, habiendo nacido, vivido y luchado para engrandecer a nuestro país y crearle a nuestros hijos para vivir un lugar donde verdaderamente se respire la libertad, pudiendo trabajar para tener una familia y poder mantenerla y darle todo lo que anhelamos con el sudor de nuestro trabajo y no con inmerecidas dádivas que lo único que hacen es promover la vagancia y una inmigración aprovechadora que viene sólo en busca de beneficios sociales de un estado benefactor que se implantó para los argentinos y terminan disfrutándolo nuestros vecinos. No digo porque no lo merezcan, Pero sí debo decir que primero están los hijos de nuestros ancestros. Prefiero no seguir este tema, porque es muy probable que sea tomado como algo discriminatorio por alguno de los responsables del odio que se busca generar entre nuestros vecinos sorprendiéndolos con manifiestos de racismo amparándose supuestamente en nuestra Carta Magna, y que lo único que buscan es la generación del caos. Como diría el refrán: "a río revuelto, ganancia de pescadores". Hay muchos de estos ejemplos en nuestra historia cercana.

Todos los días tenemos grandes titulares, que son utilizados por pseudo periodistas para cubrir extensas horas o escritos para demostrar lo que saben, cometiendo en muchos casos errores que si usaran el sentido común, no tendrían ni que estudiar para hablar sobre los temas que tratan, dado que solo tendrían conocer la realidad. A su vez se aprovechan de las personas idóneas que invitan, siendo ellos después los que más hablan, a tal punto que muchas veces uno se pregunta: ¿Para qué lo invitó a………, si no lo deja hablar?

No hay que olvidar la insidiosa generación de odio hacia nuestros convecinos porque piensan distinto que nosotros. ¿Acaso somos perfectos los seres humanos?

La dirigencia política y funcionarios, continuamente nos están demostrando que para integrar la administración pública como funcionario tienes que ser "amigo de" o "pariente de". Pero no tienes que ser nada de la Sra. Democracia. Si sabes algo sobre el ejercicio del poder público, mejor, pero no indispensable, total nunca vas a necesitar ponerlo en práctica. ¿Para qué están los "asesores"? Porque el costo de un funcionario, no es él, sino la pequeña PYME que conforma su estructura de funcionamiento. Vale aclarar que estas no son PYMES productivas, sino totalmente improductivas y parásitas de las arcas del estado burocrático y de los trabajadores.

A todo esto me falta agregar que todos actualmente nos estamos llenando la boca que el país lo sacamos entre todos. Todavía no se ha podido revelar quienes son todos. ¿Será entre todos los que piensan como las autoridades de turno o verdaderamente serán todos los argentinos?

Basta de odios y rencores. El que es culpable debe pagar por lo que hizo. Mientras no queramos entender lo que significa la imagen de la justicia con los ojos vendados, no saldremos del pozo en que nos sumergieron tantos años de revanchismo vandálico y populismo social.