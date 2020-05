La Agrupación Ex Soldados Bajo Bandera de Campana colabora con el Sector Insular

Participa de operativos de asistencia junto a la Armada, Prefectura y la Asociación Isleña Delta del Paraná, entre otros, llevando vacunas y provisiones en medio de la pandemia. La Agrupación ex Soldados Bajo Bandera de Campana está colaborando con vecinos isleños en medio de está inédita pandemia. Los "soldados continentales" se encuentran asistiendo en los operativos que llevan adelante la Armada Argentina, Prefectura Naval y la Agrupación Isleña Delta del Paraná, en conjunto con funcionarios provinciales. "Siempre hemos hecho muchas cosas para la isla. Hemos hecho campañas para juntar ropa y alimentos no perecederos. Hemos en su momento llevado hasta microondas a las escuelas 25 y 26. También libros. De ahí es donde nos llaman para colaborar", explicó Germán Franco, presidente de la agrupación. El contacto fue a través del secretario de Asuntos Institucionales de la Agrupación Bajo Bandera y a su vez secretario de Prensa de la Asociación Isleña Delta del Paraná, Jorge Condo Canari. "Nos importa que se conozca la actividad que estamos teniendo en el Delta del Paraná, conjuntamente con funcionarios de Campana, Zárate, Ramallo, San Pedro y Tigre. También está la Armada Argentina y Prefectura Naval, que pusieron a disposición personal, logística y seguridad, como dos fragatas, una lancha liviana y seis gomones", precisó Condo Canari. Los operativos llevan vacunas, provisiones y medios para la potabilización del agua a la isla, uno de los sectores menos afectados por el coronavirus, pero golpeado por la parálisis económica provocada por la cuarentena y, en algunos sectores como en San Nicolás y Ramallo, a causa de una histórica bajada de agua que afecta la pesca. Los Bajo Bandera Campana agradecieron además el apoyo del intendente Sebastián Abella, del jefe de Gabinete Ezequiel Sabor, y de los concejales Carlos Cazador, Oscar Trujillo y Marco Colella. Por otra parte, destacaron el aporte de Alberto Pereyra y Carlos García, autoridades de la Asociación Isleña Delta del Paraná; del economista Andrés Asiain, vecino del delta de Tigre; y de la senadora provincial Agustina Propato.





Los operativos llevan vacunas, provisiones y medios para la potabilización del agua a la isla,



La Agrupación Ex Soldados Bajo Bandera de Campana colabora con el Sector Insular

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar