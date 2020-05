Todo lo que tenés que saber sobre cómo armar tu portfolio online

¿Alguna vez pensaste en mostrar tu trabajo a través de Internet y todas las ventajas que eso conlleva? El contexto actual nos demostró la importancia que tienen las herramientas digitales en el mundo laboral. Por eso, ¡es el momento ideal para que empieces a tenerlo en cuenta! Construir un portfolio online no solo te permitirá mostrar qué hacés de una forma mucho más directa, sino que, también, te abrirá nuevas oportunidades laborales alrededor del mundo. Te compartimos algunos consejos para que puedas comunicar tu trabajo de manera digital cuanto antes: Tené en cuenta plataformas online especializadas Actualmente, existen plataformas específicas de ciertas áreas, como diseño, programación y comunicación, que tienen como objetivo poder compartir proyectos personales, establecer contacto con colegas y visibilizar tu trabajo ante posibles clientes. Behance es el sitio en el que fotógrafos y diseñadores gráficos e industriales, principalmente, comparten sus trabajos. GitHub es una plataforma para alojar proyectos de desarrollo web y software. Medium es el sitio elegido por periodistas y comunicadores para publicar sus notas, crónicas y entrevistas. Mostrarte profesionalmente en las redes sociales Si trabajás en un área digital, es importante que mantengas cierta relación entre tus conocimientos en diseño, fotografía o contenido creativo y las imágenes que compartís. Esto no quiere decir que no debas mostrar momentos de tu vida privada, sino que apliques lo que sabés hacer también en tus cuentas. Además, podés usar las redes sociales para mostrar y difundir tu trabajo. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch y YouTube, entre otras plataformas, son el espacio ideal para construir tu portfolio online. Armar tu propio sitio web Algunos profesionales optan por tener su propio sitio web para compartir sus trabajos anteriores, los diferentes canales de contacto y su experiencia y conocimientos. Esto no solo permite posicionarse mejor en las búsquedas en Internet, sino que también aportará seriedad y confiabilidad a los posibles clientes. Una de las principales ventajas es la posibilidad de personalizar la página completamente según los contenidos e información que se quieran incluir. Agregar los links en tu CV de Bumeran Si ya armaste tu portfolio online en algunas de las plataformas mencionadas anteriormente, ¡es el momento de agregar los links en tu CV de Bumeran! De esta forma, podrás mostrar tu trabajo mucho más fácilmente al aplicar a una búsqueda activa. Los reclutadores aprecian que los candidatos muestren sus conocimientos y habilidades a través de contenido de producción propia. ¡No te olvides de tenerlo en cuenta y empezar a construir tu portfolio online! Fuente: https://www.bumeran.com.ar

Todo lo que tenés que saber sobre cómo armar tu portfolio online

