"Estoy entusiasmado con pasarme a otra clase y estamos trabajando en eso", señaló en estos tiempos de parate obligatorio. Además, comentó su llegada a la especialidad y también la buena relación que mantiene con referentes de la ciudad. En tiempos en los que los pilotos ven cómo se van los días y no hay aun posibilidad alguna de volver a correr en el corto plazo van tratando de superar el momento de diferentes maneras. Dentro de este contexto también están involucrados aquellos que en el mundo tuerca ocupan un lugar tan atractivo y competitivo como lo es el mundo de las picadas. Y uno de sus protagonistas es Diego Ezequiel Salerno: "Es un momento difícil que venimos atravesando. Creo que nadie lo esperaba y es como que nos superó, porque nos tomó de sorpresa. Si bien rápidamente se hicieron bien las cosas, nosotros acá en el negocio con mi viejo lo vemos todos los días. Además, nosotros estamos expuestos, porque hay un dialogo cotidiano con los clientes y por eso tómanos los recaudos del caso". -¿Esto obligó a tener el auto guardado? Desde ya, no hay otra posibilidad. Uno sabe que desea estar en las picadas, pero es imposible y hasta lógico. De eso no hay ninguna duda. -¿Y cómo se lleva este tiempo sin picar? -Vamos haciendo cosas en el auto. Yo estoy entusiasmado con pasarme a otra clase y estamos trabajando en eso. Además, los muchachos me dijeron que lo intente, que no está mal. Y en eso estoy. -¿Sos de escuchar a los amigos? -Cuando vos tenés tipos como Cristian Iglesias o Fernando Moreno a tu lado, sos un gil si no los escuchas. Ellos la tienen súper clara y cada cosa que te proponen o te aconsejan siempre te va a servir. Son dos referentes para nosotros. -Se conformó un lindo grupo, que cuando se podía, se reunía todas las semanas. -Sí, sin duda, la pasamos muy bien. Somos varios entre Campana y Zárate y armamos un grupo hermoso que nos permite disfrutar los fines de semana más allá de cualquier resultado. Nadie oculta información, algo que no es normal en el automovilismo. -¿Sos de observar a los demás pilotos para sacar cosas para tu manejo? -Sí, uno observa a todos. Pero nuestros referentes son Cristian y Fernando, con ellos te alcanza si querés aprender algo. -¿Y cuál de los dos es mejor a tu criterio? -Qué pregunta… Esto es como si me preguntas a quién quiero más, si a mi papá o mi mamá. Uno quiere por igual y con ellos pasa lo mismo: no hay diferencias al menos en mi criterio. Los dos son buenos y todos nosotros siempre copiamos algo de ellos dos. -¿Y cómo te definirías como piloto? -Jaja, me la estas complicando. No sé, yo soy lo que ves. En pista trato de ser prolijo, voy viendo también a mi hermano, que él si es otro gran piloto de picadas. En realidad, en la dinastía Salerno, el bueno es él; yo apenas soy una copia de mi hermano. Él maneja bien de verdad. -Y en esta dinastía Salerno, ¿hay antecedentes en el mundo de los fierros? -Para nada. Mi viejo está con los fierros por los vehículos que tenemos, pero papá es del fútbol. ¿Quién en la hinchada de Villa Dálmine no conoce al Gringo Salerno? Es un enfermo del Violeta. Ahora está más calmado, pero lo siguió muchos años. Es como me pasa a mí con Boca, que es algo que me atrapa. -¿Dónde te sentís mejor a la hora de picar? -En San Pedro me siento más cómodo. No digo más relajado, pero me gusta. Ahora, llegar al cuarto de milla en el autódromo capitalino te provoca una adrenalina impresionante y porque, además, hay un montón de condimentos que te llevan a ponerte así. -¿Cómo cuáles? -Ya estar en el autódromo es un tema. Después es mucha la gente que va y el nivel competitivo es groso, porque hay un poder adquisitivo que se refleja en pista y todo tiene un glamour que te hace cosquillas, aunque a veces uno no lo diga. -¿Por qué te decidiste por las picadas, pudiendo elegir donde correr? -Mi hermano tuvo que ver, pero además te voy a contar algo que nunca dije: a mí me gustaba picar en la calle, hacia tiraditas en la ruta y me hacía el gran piloto, pero un día me cayó la ficha y me di cuenta que ponía en riesgo un montón de cosas. Y lo más grave era que podía pasar algo e involucrar a un tercero que nada tuviera que ver. Básicamente eso me cambió la cabeza y más aun con mi familia. Me di cuenta que no debía caer en ese error. Y para contestar tu pregunta, eso me llevó de lleno a picar donde estoy muy contento. -¿Te gusta más de noche o de día ir a las picadas? -A mí me es indiferente, aunque el motor sufre menos por las noches. Así que si es por participar, no pongo horario -¿Cómo será la vuelta de las picadas? -Sin duda serán distintas, con muchas restricciones que debemos empezar a incorporar. Creo que nada será igual a partir de ahora, pero como sea vamos a ir igual. -¿A quiénes se agradece? -Básicamente a mi familia, a mi hermano, a mi viejo y a los muchachos que formamos este lindo grupo. Y también a los que me conocen que después de cada presentación se preocupan por venir a preguntar cómo salí. -Por último, ¿al regreso te veremos picando en otra clase? -Mirá, para eso estamos trabajando y lo vamos a intentar. Mi viejo siempre dice que en la vida hay que plantearse nuevos desafíos y si el Gringo lo dice, allá vamos, jajaja.



