Breves: Deportivas

FÚTBOL EN PARAGUAY Paraguay, uno de los países sudamericanos menos afectados por la pandemia de coronavirus, confirmó ayer el cronograma de regreso que tendrá el fútbol. La Asociación Paraguaya (APF), que dio a conocer la determinación, aprobó un protocolo y estableció las siguientes fechas: el lunes 8 de junio se iniciarán los entrenamientos individuales; el 22 será el turno de los entrenamientos en grupo; y la competencia oficial se retomará desde el 17 de julio. En la Primera División de Paraguay juega el delantero campanense Adrián Martínez, quien integra el plantel de Libertad, equipo dirigido técnicamente por el riojano Ramón Ángel Díaz. Así, se convertiría en el primer futbolista nacido en nuestra ciudad en retomar su actividad tras el parate que impuso la pandemia. CONMOCIÓN EN BOLIVIA El fútbol boliviano se encuentra de luto, luego que se confirmarán las muertes de un jugador (Frans Román Guzmán, de Universitario de Trinidad), un entrenador (Luis Carmelo Román, del Deportivo Perequije) y un dirigente (Belizario Román, Presidente de Universitario de Trinidad y exTesorero de la ABF) a causa del coronavirus. Los tres habitaban el departamento de Beni, una humilde región de la Amazonia boliviana limitante con Brasil que ha sido sumamente afectada por el COVID (77 muertes y más de 1.200 contagios) ITALIA E INGLATERRA La Serie A italiana, parada desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, se reanudará el próximo 20 de junio y hay una concreta posibilidad de que ya el 13 de junio se disputen las semifinales de la Copa Italia, según informó este jueves el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora. Por su parte, la Premier League de Inglaterra definió en las últimas horas la fecha para que la reanudación de su campeonato: será el miércoles 17 de junio con la realización, en primera instancia, de dos partidos que están pendientes de las fechas disputadas hasta el parate por la pandemia (Manchester City vs Arsenal y Aston Villa vs Sheffield United). En tanto, en España, la reanudación de la competencia sería el jueves 11 de junio con el clásico entre Sevilla y Betis. De confirmarse el regreso para dicha fecha, la estimación es que el campeonato se extendería hasta el 19 de julio. En este marco, la primera presentación del Barcelona de Lionel Messi sería el sábado 13 de junio contra Mallorca como visitante. ARQUERA DE ALTA La arquera de Excursionistas, Stephanie Rea, fue dada de alta este jueves tras ganarle la batalla al coronavirus y ya se encuentra de regreso a su hogar. La jugadora se había convertido en el primer caso confirmado en el fútbol argentino y debió permanecer aislada durante algunos días, junto a su novio, en uno de los hoteles que puso a disposición el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. EN EVALUACIÓN El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó que el fútbol y el automovilismo son las "dos pasiones argentinas" y respecto al deporte motor, confirmó que ya recibió el protocolo de varias categorías, los cuales serán analizados este fin de semana. "Varias categorías presentaron protocolos. Sobre el fin de esta semana nos reuniéremos con el ministro de Salud. Espero tener novedades para esa fecha", afirmó Lammens a Cadena 3. "Apuntamos a que haya protocolos estrictos y que se corra donde no haya circulación del virus", agregó.



