El intendente se realizó el hisopado y permanecerá enaislamiento hasta que se conozca el resultado

Esta mañana, el intendente Sebastián Abella, se realizó un hisopado en el hospital San José para determinar si tiene o no coronavirus. La determinación se tomó a partir qué en las últimas horas, el jefe comunal tuvo contacto con un vínculo estrecho de un caso positivo "Si bien solo he tenido dolor de garganta, a partir que un contacto estrecho de un colaborador dio positivo decidí realizarme el mismo para tranquilidad de todos. Hasta que tengamos el resultado, voy a continuar desarrollando mis actividades desde mi casa. Sigamos cuidándonos entre todos", aseguró el jefe comunal en su cuenta de Facebook.



Abella se realizó el hisopado y permanecerá en aislamiento hasta conocer el resultado El intendente @SebaAbella fue hisopado, preventivamente, ya que estuvo en contacto con un vinculo cercano a un caso positivo. Permanecera aislado y trabajando desde su casa. pic.twitter.com/3wLlBeKGvO — MunicipalidadCampana (@campanagov) May 29, 2020 "...Hasta que tengamos el resultado, voy a continuar desarrollando mis actividades desde mi casa. Sigamos cuidándonos entre todos”, aseguró el jefe comunal en su cuenta de Facebook. — Magui Felizia (@mawifelizia) May 29, 2020

