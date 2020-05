Bitcoin fue una inversión increíble para quien lo descubrió temprano, no hay dudas de eso. Basta decir que quien invirtió R$100 en el 2010, cuando la criptomoneda valía sólo R$1, y vendió en su valor más alto, ¡logró obtener casi 2 millones de Reales! El valor es impresionante, pero ¿será que aún vale la pena invertir en Bitcoin habiendo pasado más de una década desde la creación de esa criptomoneda? La pregunta es válida y está en la cabeza de muchas personas que escuchan hablar por primera vez de Bitcoin. Aunque no sea fácil dar una respuesta definitiva, ya que, como en cualquier inversión, siempre hay un riesgo inherente y las circunstancias del mercado pueden cambiar fácilmente, hay muchos puntos a favor del Bitcoin, incluso habiendo pasado algunos años después de su creación por parte del misterioso Satoshi Nakamoto. En primer lugar, vale la pena recordar que Bitcoin fue un hecho único –una obra prima, muchos dirían. Y es que esta criptomoneda fue responsable de introducir la popular tecnología blockchain, que hoy en día es aplicada en diversas áreas, desde la Economía, hasta la Salud, automatizando procesos de forma más transparente, lo que, al mismo tiempo, significa ahorros para las empresas. Para todos los efectos, la blockchain será siempre una tarjeta de visita para Bitcoin, ya que esta criptomoneda fue la que demostró por primera vez todo el potencial de la tecnología. Al mismo tiempo, Bitcoin introdujo también todo un nuevo ecosistema de pagos digitales a través de criptomonedas que se volvió muy popular en los últimos años, principalmente entre los más jóvenes, quienes están invirtiendo cada vez más en este tipo de activo. Las formas de pago cashless, es decir, sin dinero físico, son el futuro. Es muy probable que cada vez más personas hagan pagos en formato digital, independientemente de que sea con dinero fiduciario o criptomonedas. Países como China están desarrollando sus propias criptomonedas, y Venezuela incluso ya tiene una. Esta tendencia da fuerza al Bitcoin, quien salió al frente de la carrera. Pero, ¿qué es lo que hace de Bitcoin una buena inversión? A finales del año pasado, Bank of America dijo que Bitcoin fue la mejor inversión de la década pasada. No es de extrañar, por los números que enfatizamos al principio de este artículo. Pero, ¿logrará mantener ese nivel durante los próximos 10 años? Es claro que es difícil igualar ese ritmo de crecimiento. Al final, Bitcoin pasó de valer centavos a miles de dólares. Es decir, hay un menor margen de crecimiento. Sin embargo, existe un claro potencial para alcanzar nuevamente e, incluso, superar los $20.000 que llegó a valer a finales del 2017. Al final, si lo comparamos con el ciclo de vida de los proyectos comunes, Bitcoin todavía está en una fase relativamente precoz. Sería como ver el valor de Amazon o Microsoft cuando tenían apenas 10 años. ¿Está creciendo? Sí. Pero, ¿con un gran camino a recorrer? También. Bitcoin es una tecnología disruptiva con un enorme potencial de crecimiento. Eso hace que muchos curiosos entren al mercado con la expectativa de obtener ganancias rápidas. Es verdad que Bitcoin creció muy rápido en el pasado, pero es importante tener en mente que su crecimiento no siempre tendrá la misma velocidad. A pesar de todo, la mayoría de los inversionistas que compran y guardan esta criptomoneda durante algunos años tienden a tener buenos resultados (aunque sea más difícil para quien compró durante el pico del 2017). Perspectivas para Bitcoin en el 2020 Recientemente, el 11 de mayo, Bitcoin sufrió su tercer Halving. Explicándolo de forma breve: este evento divide a la mitad las recompensas dadas a los mineros por el mining de esta criptomoneda. Significa que su distribución será, a partir de ahora, aún más lenta. En otras palabras, entrarán menos criptomonedas al mercado, volviéndose un activo más difícil de obtener y, en consecuencia, más raro. ¿Eso tendrá un impacto en el precio de la criptomoneda? Muchos analistas aseguran que sí. En el pasado, la criptomoneda se ha revalorizado, antes o después de dicho evento. La verdad es que esta vez no fue diferente y Bitcoin presentó una trayectoria muy positiva en los días siguientes al Halving. Entonces... ¿aún vale la pena invertir en Bitcoin? La opinión general es que esta tecnología aún tiene mucho tiempo para evolucionar, lo que ayudará en la revaluación de Bitcoin. Pero, sobre todo, es importante que los inversionistas sean realistas cuando invierten en una criptomoneda como esta. Es casi imposible que vuelva a dar los retornos que dio en el pasado. Bitcoin es ahora una criptomoneda más madura, vista por algunos como resguardo de valor e, inclusive, progresivamente menos volátil. Eso hace que sus variaciones de precio no sean tan abruptas como lo eran en el pasado. Pero, ¿es eso malo? Por el contrario. La criptomoneda puede entrar en una nueva fase que ayudará, incluso, a aumentar la adopción de los comerciantes y la confianza de los inversionistas. Invertir en Bitcoin es algo cada vez más común para pequeños y grandes inversionistas y también para instituciones financieras, que buscan diversificar sus portafolios. Esto le da credibilidad al ecosistema y fuerza a Bitcoin.



