Lo informó ayer el Municipio, que también comunicó un nuevo positivo. De esta manera, la cantidad de casos activos bajó a 31 en nuestra ciudad, mientras el total de contagios trepó a 40. En tanto, hay 70 muestras pendientes de resultados. Hace apenas dos semanas, el sábado 16 de mayo, Campana amaneció sin casos activos de coronavirus y con un acumulado de siete contagios (cuatro recuperados y tres fallecidos) hasta ese momento. Pero en el transcurso de esa jornada se conocieron dos nuevos infectados, un hecho que marcó el comienzo de una seguidilla que elevó a 40 la cifra total de casos en nuestra ciudad. A ese número redondo se llegó ayer con un nuevo contagio local. Sin embargo, el parte que brindó ayer la Municipalidad de Campana aportó una buena noticia: dos infectados fueron dados de alta y, por ello, la cantidad de casos activos disminuyó a 31 este viernes. De esta manera, la placa estadística que diariamente se difunde desde la Secretaria de Salud mostraba este viernes un total de 40 casos positivos en nuestra ciudad, 31 de los cuales están activos. Los restantes 9 se dividen en 6 recuperados y 3 fallecidos. Del nuevo contagio que se conoció ayer no se brindaron detalles, aunque por las estadísticas que difunde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se desprende que se trata de una mujer de entre 30 y 39 años. HAY 70 SOSPECHOSOS Ayer, además, el Municipio difundió el Informe de Situación con los datos recogidos desde el inicio de la pandemia. Y en esa placa se reveló que hay 70 muestras a la espera de resultados. Esas 70 muestras son parte de las 469 que fueron enviadas a análisis desde el 8 de marzo desde nuestra ciudad. De ese total, 357 fueran negativas (o sea: el 77% de los test realizados), mientras que dos de esas muestras no resultaron aptas para evaluación. CIUDADES VECINAS Por su parte, en Zárate no ha tenido nuevos contagios y se mantiene con un total acumulado de 13 casos positivos, de los cuales 7 son activos (están en curso actualmente). A su vez, el Municipio informó que envió 21 muestras de sospechosos, por lo que ahora tiene 38 tests pendientes de resultados. En cuanto al resto de los distritos vecinos a Campana, los que mayor cantidad de casos positivos presentan según el informe brindado ayer por la Provincia son los partidos de Escobar (146 en total; 102 activos) y Pilar (119 en total; 57 activos).



EL REPORTE ESTADÍSTICO DE CAMPANA BRINDADO AYER POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES INFORMABA EL TOTAL DE 40 CASOS, PERO TODAVÍA NO HABÍA ACTUALIZADO EL NÚMERO DE RECUPERADOS. AYER FALLECIERON 12 PERSONAS EN EL PAÍS Además, se informaron 717 nuevos contagios. Doce personas fallecieron ayer en Argentina a causa del coronavirus y, así, el número de víctimas fatales llegó a 520 en nuestro país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo al reporte vespertino de la cartera sanitaria de este viernes, en las últimas horas fallecieron doce personas: seis hombres y seis mujeres. Los casos masculinos correspondieron a cuatro residentes de la Ciudad de Buenos Aires (de 32, 43, 46 y 55 años) y a dos domiciliados en la Provincia de Buenos Aires (62 y 69 años). En tanto, las mujeres fallecidas resultaron ser tres bonaerenses (69, 93 y 102 años), dos de Capital Federal (78 y 95 años) y una de la provincia de Chaco (57 años). Además, anoche se informó también 717 nuevos casos positivos, por lo que la cifra de contagiados con el virus en el país asciende a 15.419. Del total de nuevos infectados confirmados este viernes, 398 son de la Ciudad de Buenos Aires, 273 de la provincia de Buenos Aires, 26 de Chaco, 12 de Río Negro, 6 de Corrientes y 2 de Neuquén. #Ahora El reporte matutino de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana da cuenta de un nuevo caso en Campana, pero se destaca que dos pacientes fueron dados de alta. Son los primeros recuperados desde que se dispararon los contagios la semana pasada. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/PQRETUG54V — Daniel Trila (@dantrila) May 29, 2020

Coronavirus en Campana:

Se confirmaron los primeros dos recuperados de las últimas dos semanas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar