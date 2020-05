MUESTRAS DE APOYO Tras someterse al hisopado, el Intendente informó de su decisión a través de su cuenta de Facebook. Y por esa vía recibió cientos de mensajes de aliento y buenos augurios. Incluso, las diferentes redes sociales y el canal de WhatsApp de La Auténtica Defensa se poblaron también de esas muestras de apoyo. Se practicó el test por haber mantenido contacto con un vínculo estrecho de un caso positivo. Ayer por la mañana, el intendente Sebastián Abella se realizó un hisopado en el Hospital Municipal San José para determinar si tiene o no coronavirus. La determinación se tomó a partir que, en las últimas horas, el jefe comunal mantuvo contacto con un vínculo estrecho de un caso positivo. "Si bien solo he tenido dolor de garganta, a partir que un contacto estrecho de un colaborador dio positivo decidí realizarme el mismo para tranquilidad de todos", afirmó el jefe comunal. "Hasta que tengamos el resultado, voy a continuar desarrollando mis actividades desde mi casa. Sigamos cuidándonos entre todos", agregó en su cuenta de Facebook. Anoche, al cierre de esta edición, todavía no había sido informado a la Secretaria de Salud el resultado del hisopado de Abella ni tampoco de ningún otro caso sospechoso relacionado al vínculo que llevó al Intendente a someterse al test.



EL INTENDENTE FUE TESTEADO AYER POR LA MAÑANA EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ.

#Adelanto Esta mañana, el intendente Sebastián Abella, se realizó un hisopado en el hospital San José para determinar si tiene o no coronavirus. La determinación se tomó a partir qué en las últimas horas, el jefe comunal tuvo contacto con un vínculo estrecho de un caso positivo pic.twitter.com/creyvpSDp2 — Magui Felizia (@mawifelizia) May 29, 2020

Abella se realizó el hisopado y permanecerá en aislamiento hasta que se conozca el resultado

