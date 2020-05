Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. POZO PROFUNDO "Las Heras al 1300 (barrio San Felipe), en frente de la fábrica de lanchas que se quemó. Ya casi no puedo salir con el auto, cada vez es más profundo el pozo, se junta agua y se pudre. Espero una respuesta", muestra Alexis. AGUA Y VERDIN "Hago un reclamo que ya presente 4 veces y no tiene solución desde hace 5 meses. Pérdida de agua en la calle Iriart 776. La pérdida ya tiene más de 5 meses perdiendo agua y ha generado verdin en toda la cuadra con el peligro que eso genera para transeúntes y motos que terminan resbalando y/o pérdida de estabilidad" muestra Marcelo. RAMAS QUE NO SE QUIEREN IR "El camión recolector de ramas entra al barrio por Viola desde 6 de Julio no se por que no levantan las ramas que están del lado izquierdo junto al paredón. Hace un mes que están y el camión pasó tres veces…gracias", escribe Héctor.

#QuejaVecinal vecinos piden una luminaria a mitad de cuadra, calle Rawson entre Granaderos y General Savio oscuridad total. Ya quisieron robarle a una vecina y al frente es todo pastizales. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/hOpnJbiA8I — Daniel Trila (@dantrila) May 28, 2020

30 de Mayo de 2020:

Quejas Vecinales

