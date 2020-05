Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 30/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 30/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad

NUEVO ACUERDO UIA-CGT La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) extendieron el acuerdo por suspensiones, que había sido sellado al comienzo de la cuarentena por el coronavirus y que regía hasta fines de mayo. El mismo, establecía un sistema de suspensiones express, para empresas que no estuvieran produciendo, en el cual la central obrera aceptaba suspensiones de trabajadores con el pago del 70% del sueldo. Este mecanismo sirvió de base para acuerdos sectoriales de licenciamientos masivos como los que firmaron con sus cámaras empresarias los gremios de Comercio, gastronómicos (UTHGRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros. ATP A JARDINES Y PRIMARIAS Las escuelas privadas de los niveles Inicial y Primario recibirán ayuda del Estado a través del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que paga hasta la mitad de los sueldos de los trabajadores. Esto dependerá de que ya no reciban un subsidio provincial para ello. Las más complicadas eran las instituciones de nivel Inicial (Jardines de Infantes), donde la caída de la matrícula llega hasta el 70% o más. Ante la incertidumbre sobre la fecha del retorno de las clases, los padres de hijos en jardín de infantes o preescolar desertan de la matrícula, en tanto que en los niveles primario y secundario tienden a esperar más. "Si no es mañana, será el lunes, martes o miércoles. Pero el ATP comenzará a impactar en las cuentas sueldo de los trabajadores", señaló el Ministro de Educación, Nicolás Trotta. DENUNCIA AFI El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la investigación de la causa iniciada por una denuncia de Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a raíz del hallazgo de un disco externo en una de las oficinas de la central, en la que se supone habrían quedado huellas de espionaje ilegal realizado durante el macrismo. El fiscal investigará por este hecho al ex presidente de la Nación Mauricio Macri y a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes condujeron la AFI durante los cuatro años del gobierno macrista. También involucra a Darío Alberto Biorci, cuñado de Majdalani y Jefe de Gabinete durante la gestión del macrismo en la agencia de inteligencia. BCRA SUMÓ DÓLARES El Banco Central (BCRA) aprovechó ayer ventas de exportadores y compró 280 millones de dólares. "Aparecieron los exportadores", comentaron fuentes de la autoridad monetaria. "Se convencieron de que no hay expectativa de devaluación a mediano plazo, influye las normas de ayer, pero más la ecuación de tasas", agregaron. El jueves, tras vender US$ 100 millones en el mercado cambiario, el BCRA había dispuesto más restricciones para las empresas que quieran comprar billetes estadounidenses, en busca de contener la demanda de divisas. TRUMP ROMPE CON LA OMS El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su país romperá relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como consecuencia de lo que considera ser una ineficiente gestión de la pandemia del coronavirus y un sesgo favorable hacia China. "China controla a la OMS y logró que se engañara al mundo. Necesitamos transparencia. Dejaron que las personas contagiadas viajaran por todo el planeta", afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde la Casa Blanca. La decisión se da en momentos que Estados Unidos alcanza los 1,77 millones de contagios de coronavirus, con más de 103 mil muertes, siendo el país más afectado del mundo.



