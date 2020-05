Se concretó la primera Audiencia Virtual en un Juzgado de Familia de nuestro distrito

ACCIONES LEGALES El Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires emitió ayer un comunicado a través del cual anunció que iniciará acciones legales "tendientes a obtener la autorización para que los matriculados de la provincia puedan transitar libremente, ejercer su profesión y concurrir a sus estudios", en el marco del respeto "a las previsiones de salud que garanticen el cuidado de los profesionales y la sociedad toda". La histórica experiencia legal tuvo lugar el pasado 27 a través de la plataforma Team. "No hubo acuerdo entre las partes, pero la experiencia fue positiva", comentó la abogada Marcela Nussbaum. En línea con una acordada de la Corte Suprema bonaerense que habilitó la posibilidad, el pasado miércoles por la mañana tuvo lugar la primera audiencia virtual del Juzgado de Familia Nº2 con asiento en Zárate, a cargo de la Dra. Ana Cecilia Coarasa. La experiencia legal se concretó a través de la plataforma Team, de la cual participaron la Consejera Julieta Lavezzari, las partes, y los abogados Ramiro Rua y Marcela Nussbaum en torno a acordar un régimen de contacto de 2 menores y sus progenitores quienes están separados y tienen domicilios diferentes. Dada la cuarentena vigente, ahora existe la opción de que pasen 15 días con cada uno. "No hubo acuerdo entre las partes, pero la experiencia fue positiva en términos legales", comentó la abogada Marcela Nussbaum, quien fuera presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana por dos períodos, y además de ejercer la abogacía de forma independiente, desde 2018 integra el staff legal y técnico de la Municipalidad de Campana. Nussbaum detalló que el procedimiento que tuvo lugar este miércoles por la mañana, implicó que todos los participantes primero fueran notificados formalmente por mail y recibieran un link con la fecha y hora de la audiencia. Luego, de manera virtual, se respetó la secuencia prevista para estos casos: primero la Consejera tomó contacto con los abogados; y luego con los abogados y las partes. "Al final, la Consejera leyó el acta y la firmó electrónicamente. Ese escrito y la video grabación de su lectura quedó en el expediente. Todo ingresó a través de la Mesa de Entradas Virtual del juzgado". Sobre su experiencia personal, Nussbaum comentó que para participar de la audiencia utilizó su teléfono, para lo cual practicó con la plataforma el día anterior conectando con una colega y hacer los ajustes necesarios. "Me parece que hay un camino por recorrer. Por ejemplo, uno de los participantes tenía problemas con el micrófono y pudo solucionarlo en el momento porque alguien más le ayudó. ¿Qué pasaría si alguien no se presenta a la audiencia porque le falló la conexión? ¿Cómo lo justificaría? Después, es raro que haya terceros presenciando. Yo me conecté a solas desde mi estudio, pero las partes lo hicieron desde sus domicilios… es decir, alguien puede estar pasar tomando mate. No es lo ideal, pero es fantástico haber podido concretar la audiencia y avanzar en términos legales". La abogada explicó también que no sucede lo mismo en el Juzgado de Familia N° 1 de Campana, dado que su titular, la Dra. Virginia Norzi, desistió de utilizar la herramienta virtual y pospuso las fechas de las audiencias para cuando finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Es fantástico haber podido concretar la audiencia y avanzar en términos legales", comentó la Dra. Nussbaum.



Se concretó la primera Audiencia Virtual en un Juzgado de Familia de nuestro distrito

