Nombre Real: Delfino, Enrique Pedro Seudónimos: Delfy, Rock y Dreyfus. Pianista, compositor, director, actor y humorista. (15 de Noviembre de 1895 - 10 de Enero de 1967) Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Hoy les voy a hablar del más prolífico compositor del tango, especialmente del tango canción, al cual dio innumerables páginas de gran sabor ciudadano. Sus padres eran dueños de la confitería del Teatro Politeama y allí, desde niño, se mezcló con gente de las tablas que le dieron forma a su vocación artística. En sus primeros tiempos de pianista debutó como clown musical, con el seudónimo de "Rock", en el biógrafo Defensa, Montevideo. En la capital uruguaya ingresó al teatro con su orquesta en funciones con compañías argentinas en gira: Muiño-Alippi, Ballerini-Podestá, Vittone-Pomar. Allí debutó con Alberto Ballerini como actor. También actuó con Orfilia Rico. Ya en Buenos Aires integró el Cuarteto de Maestros, con Osvaldo Fresedo, David Rocatagliatta y Agesilao Ferrazzano: con los dos primeros fue a Norteamérica en 1920 a grabar discos para la casa Victor, cuyas versiones aparecieron en Buenos Aires el año siguiente. (Una propaganda de dicha grabadora aparecida en Mundo Argentino, el 2 de marzo de 1921, decía así: "ha regresado de Estados Unidos la Orquesta Típica Argentina Select´ (Delfino, Tito, Fresedo), donde fue enviada expresamente para imprimir tangos nacionales en los discos Victor." A continuación, detallaba una lista de veinte tangos con sus correspondientes números). En 1921 debutó en el varieté como "Delfy", en el teatro Esmeralda (hoy Maipo), llamándosele desde entonces "el humorista del piano." Fue a Europa en 1924 debutando en el Teatro Maravillas de Madrid, para pasar a otras ciudades españolas y también París, Londres, Berlín, Italia y Brasil en los años sucesivos. En uno de esos viajes y hallándose en Francia colaboró con Carlos Gardel en la película "Luces de Buenos Aires"; en la Argentina musicalizó después muchas otras e intervino como protagonista en la titulada "Ronda de Estrellas" de 1938. Su inicio como compositor lo hizo también en Montevideo en 1912 con el tango "El Apache Oriental", al que siguieron "Rancho Viejo", "Sauce Llorón", "Sans Souci" y "Re fa si", los dos últimos clásicos memorables. Muchos de sus tangos con letras de autores teatrales fueron escritos para las obras que se representaban y popularizadas en los escenarios por grandes intérpretes: Azucena Maizani, María Esther Podestá, Tita Merello, Sofía Bozán, Ignacio Corsini, José Cicarelli y José Muñiz. Entre la inmensidad de obras que publicó merecen la cita especial aquellas que grabó Carlos Gardel, el amigo de siempre, desde sus comienzos: "Al pie de la santa cruz" (con Mario Battistella), "Aquel tapado de armiño" (Manuel Romero), "Araca corazón" (Alberto Vacarezza), "Araca la cana" (Rada), "Dicen que dicen" (Ballestero), "Estampilla" (Romero), "Francesita" (Vacarezza), "Griseta" (José González Castillo), "Haragán" (Romero), "La copa del olvido" (Vacarezza), "Milonguita (Esthercita)" (Samuel Linnig), "Muñequita de lujo" (Pedro Numa Córdoba), "No le digas que la quiero"(Vacarezza),"Otario que andás penando"(Vacarezza), "Padre nuestro" (Vacarezza), "Padrino pelao"(Julio Cantuarias), "Palermo" (Villalba-Braga), "Porotita" (Viergol), "El reydelcabaret" (Romero), "Talán talán" (Vacarezza), "¿Se acuerdan, muchachos?" (Suero), tangos; "Adiós, que te vaya bien"(Vacarezza), "Cocorocó" (Tagle Lara), "Tucumana" (Navarrine), zambas; "Sevilla" (Moreno), paso doble; "Eche otra caña pulpero"(Vacarezza), estilo. Hay que mencionar, con pena que Gardel no legrabara, sus tangos "Ventanita Florida"(Amadori), "Santa Milonguita" (Cadícamo), "Canto por no llorar" (Gerardo MateosRodríguez), "Don segundo sombra"(Romero), "Lucecitas de mi pueblo" (Oyarzábal), "No salgas de tu barrio"(Rodríguez Bustamante), "¡Qué lindo es estar metido!"(Parra-Contursi), aunque alguna de ellas llegó a interpretar. Hay que agregar que sus inquietudes lo han llevado a todos los campos; intérprete musical, ha manejado casi todos los instrumentos y a menudo varios a la vez, convertido en hombre orquesta. Actuó en numerosos teatros capitalinos y del interior y radios. Grabó solos de piano en discos Nacional y Victor, y acompañó en grabaciones a figuras como Sofía Bozán, Azucena Maizani y el tenor Raúl Laborde. Delfino nació en Buenos Aires el 15 de Noviembre de 1895 y allí falleció (barrio de Caballito) el 10 de Enero de 1967. Considero que este se ha ganado un merecido lugar en la galería de los grandes del tango.

