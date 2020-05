Un recuerdo musical más que especial en esta pandemia

REDES DE FEDERICO Y SU BANDA PUNTO MEDIO Instagram: SebyDiderich Canal de Youtube: Punto Medio Banda Instagram: PuntoMedioBanda El joven campanense Federico Domínguez difundió días atrás un cover de la canción "El Fantasma" de la banda Árbol, en memoria de su abuelo recién fallecido, y la banda respondió a su publicación. "Necesitaba rendirle homenaje o hacer algo, me explotaba la cabeza por no poder darle lo suficiente a mi abuelo", detalló a La Auténtica Defensa. En un contexto único, impensado hasta hace apenas unos meses, con los velorios presenciales suspendidos y los entierros llevados a su mínima expresión, el duelo se vuelve mucho más difícil. Esta pandemia no solo está cambiando la forma de vivir, sino también la de morir y despedir a los seres queridos. En esta ocasión el joven campanense Federico Sebastián Domínguez (24) estando en la provincia de Salta recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuelo y para homenajearlo no tuvo mejor idea que hacer lo que a él le gusta: cantar. Realizó un cover de "El Fantasma" canción de la banda Árbol y en pocos minutos se viralizó hasta llegar a los oídos del grupo musical quienes felicitaron al joven por el trabajo: "Ey, muy buena versión, tiene un sonido muy personal" fue el mensaje privado vía la red social Instagram al cantante local. "Tuve la desgracia de perder a un ser muy especial, a alguien que amaba con todo mi corazón y que en esta triste pandemia no tuvimos chance de despedirnos por el hecho peligroso de no contagiarnos entre nosotros y cuidarnos más" comentó el músico en diálogo con La Auténtica Defensa. La banda Árbol desde chico cautiva al joven campanense quien recuerda que uno de sus primeros temas que escuchó y por el cual quiso pedirles a sus papás que le compren el disco fue "Osvaldo". El grupo musical tiene éxitos nacionales como "Pequeños sueños", "Trenes camiones y tractores" y "El Fantasma". El reciente video fue filmado en la localidad de San José de Metán, provincia de Salta. Dura casi 7 minutos, al principio realiza la canción y al final imágenes de su abuelo. En menos de un mes tuvo más de 3.000 vistas y cientos de comentarios y likes, "no me esperaba tanta repercusión en poco tiempo, necesitaba rendirle homenaje, me explotaba la cabeza por no poder darle lo suficiente a mi abuelo", asegura. Actualmente Federico pasa la cuarentena en familia en nuestra ciudad ya que con el permiso habilitado retornó. Está grabando en su pequeño estudio de grabación más la sala de ensayo de Su Amnesia y adelanta "estoy proyectando armar un grupo que por ahora lo titulé Punto Medio con jóvenes de Salta pero pienso posiblemente cambiar ese nombre… mientras tanto hasta que pase la cuarentena seguiré subiendo canciones mensualmente al canal de Punto Medio". CON LA MÚSICA A TODOS LADOS Desde sus 17 años Federico ha integrado bandas locales como "Para Exótica" y "Su Amnesia" y gracias a la música, tuvo la oportunidad de compartir escenario con bandas como "Los Auténticos Decadentes", "Dread Mar I", "Las Pelotas", "Las Pastillas del Abuelo", "Guasones" y el "Indio Solari", entre otros. Trabajó en producciones junto a Zeta Bosio de "Soda Stereo" y muchísimos músicos del rock nacional. Participó en eventos en el Estadio Único de La Plata, el Hipódromo de San Isidro, Movistar Free Music 2016, en la mítica sala de recitales "La Trastienda" de la discográfica "Pop Art Discos". A nivel local tocó en el Teatro Pedro Barbero. Además sorprendió su aparición en canales de televisión nacional como TN, Quiero Música, MTV, CM, TyC Sport, Fox Sport, TV Pública y C5N.







Un recuerdo musical más que especial en esta pandemia

