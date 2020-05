Efemérides del día de la fecha, 30 de Mayo

DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Instituido por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en el año 1996, en este día se conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de recibir un trasplante. Asimismo, se pretende crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. Este año, esta jornada se celebra con la campaña #AbrazosDeVida que, inspirada en la idea de abrazar la vida, tiene el fin de "reafirmar una actitud positiva hacia la donación y homenajear a los donantes que hacen posible que miles de personas tengan una nueva oportunidad." La imagen de la campaña es la de Matilde, una muñeca con los brazos abiertos, diseñada por el artista plástico Felipe Giménez. El día de hoy, él hablará a las 12:30 en una transmisión en vivo a través del Instagram del INCUCAI sobre sus obras y su inspiración para crear a Matilde. En el año 2017 la repercusión del caso de Justina Lo Cane, un niña de 12 años internada en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón que falleció al no llegar un donante, impulsó la sanción de la Ley Justina (Ley Nº 27.447) en el año 2018. La misma estableció en su artículo N° 33: "la ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos." Actualmente 7128 personas necesitan un trasplante para salvar su vida. Por otra parte, este año aumentó la cantidad de donantes de 125 personas a 234 personas; los trasplantes pasaron de 280 a 561; y la cantidad de donantes por cada millón de habitantes pasó de ser 2.75 a 5.16.





ÚLTIMO RECITAL DE "LOS PIOJOS" "Queridos Piojosos, fans, seguidores: queremos informarles que a partir del próximo show del 14 de mayo de 2009 en el Club Ciudad de Buenos Aires, la banda entrará en un parate. Después de 20 años de carrera y constante crecimiento, algunos pesares y muchas grandes alegrías, giras mágicas y esforzados discos, un intenso desgaste nos obliga a parar nuevamente (como en 2005)" fue el mensaje de la página oficial de "Los Piojos" que heló la sangre de los fans de la banda. Lacreciente demanda de entradas provocó que se cambiara la fecha y el recital se trasladara a "El Monumental", estadio ideal para los 65.000 fanáticos que lo ocuparon por completo. Aquella noche cuando el reloj marcó las 22 horas, Ciro abrió el recital con "Te diría" a capela y después con la banda. Las canciones que siguieron fueron "El farolito", "Pistolas", "Cruel", "Pacífico", "Tan solo", "Sudestada" y "Finale", entre otras. Tras 3 horas de puro rock, el cantante dijo: "tenemos que terminar por cuestiones municipales" y cerraron "El último ritual" con "Muévelo." Al respecto Micky Rodríguez comentó: "era la última vez que tocábamos y era algo muy fuerte. Estábamos convencidos que teníamos que parar, que las cosas estaban dadas así. Sabíamos el tesoro que teníamos en las manos y no queríamos que se desvirtuara la idea del disfrute del ritual". SE PUBLICA EL PRIMER NÚMERO DE "EL GRÁFICO" Un día como hoy en el año 1919, se publicaba el primer número de la emblemática revista deportiva "El Gráfico." Fundada por el empresario y periodista uruguayo, Constancio Vigil, la publicación inició dedicándose al interés general y con el deporte como una sección más."El Gráfico, revista de sports, teatro, arte y variedades" era su eslogan hasta que en el año 1925 los deportes se convirtieron en los protagonistas de la misma. En la tapa de su primera publicación se puede apreciar el desfile de alumnos de escuelas públicas de Capital ante el Presidente Hipólito Yrigoyen. La revista contaba con apenas 12 páginas en la que las fotos y los epígrafes predominaban y sólo habían dos notas deportivas.





Efemérides del día de la fecha, 30 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar