La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica, degenerativa, de causa no determinada.El daño al sistema nervioso es causado por inflamación. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan la capa externa que recubre a los nervios (mielina). Esto puede ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro, el nervio óptico o la médula espinal. Afecta a ambos sexos y diferentes grupos etarios, siendo más frecuente en mujeres y entre los 18 y 35 años de edad. Si bien no se conocen las causas específicas, factores infecciosos, genéticos y ambientales podrían jugar un papel predisponente en el desarrollo de esta enfermedad. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían mucho según la magnitud de la lesión de los nervios y cuáles de ellos están afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos períodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran la debilidad y/o sensación de hormigueo en alguna de las extremidades, falta de coordinación, inestabilidad en la marcha, fatiga muscular, trastornos visuales como pérdida de visión parcial o completa con dolor a la movilización del ojo, visión doble; disfunción sexual, problemas intestinales y de la vejiga. Existen diferentes formas de esclerosis múltiple. La más frecuente se denomina "remitente-recurrente" y evoluciona con períodos de brotes clínicos que alternan con remisiones parciales o completas de los síntomas. Otros tipos, como la forma "primaria progresiva" evolucionan con persistencia de los síntomas, o sea, sin remisiones clínicas (períodos libres de síntomas). Para su diagnóstico se necesitan estudios como, punción lumbar para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, la cual se envía a un laboratorio para ser analizada; resonancia nuclear magnética que permite, en la mayoría de los casos, visualizar lesiones características de esta enfermedad; y estudio de potenciales evocados visuales, que proporciona datos del estado de la vía visual. Si bien hasta la fecha no existen tratamientos con fines curativos, se encuentran disponibles varias alternativas terapéuticas. El objetivo del tratamiento es detener su progreso, controlar los síntomas y ayudar a la persona a mantener una calidad de vida normal. También son de gran utilidad en el tratamiento la fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional.Un programa de ejercicio planificado a comienzos del proceso, un estilo de vida saludable, con una buena nutrición y suficiente descanso y relajación, ayudan considerablemente a mantener una buena calidad de vida. Vivir con esclerosis múltiple puede ser un desafío. El estrés causado por la enfermedad se puede aliviar uniéndose a un grupo de apoyo para la esclerosis múltiple. El hecho de compartir con otras personas que tengan experiencias y problemas en común puede ayudarle a no sentirse solo. Dra. Luciana Denegri, Neuróloga de CMR (MN 114036 - MP 227641) - Centro Médico Rawson

30 De Mayo; Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Por Dra. Luciana Denegri

