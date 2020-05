Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 30/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 30/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Básquet :

El Boat Club sigue con los Encuentros Internacionales Virtuales de Mini Básquet

Básquet:

El Boat Club sigue con los Encuentros Internacionales Virtuales de Mini Básquet







La idea impulsada por Pablo Gangi y Andrés Horst se expandió por todo Latinoamérica y esta tarde, los chicos del CBC se encontrarán a través de Zoom con pares de Colombia, Chile y Bolivia. Agudizar el ingenio para buscar alternativas. La pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento han obligado a modificar costumbres en casi todos los aspectos de la vida diaria. Y el mini básquet no ha sido la excepción. Así fue como Pablo Gangi, profesor del Campana Boat Club, junto al campanense Andrés Horst, entrenador de Recreativo Bocas de Paraná (Entre Ríos), lograron adaptar los tradicionales Encuentros de Mini Básquet a estos tiempos virtuales e, incluso, lograr reunir a chicos de diferentes países de Latinoamérica. "Esto surge casi de la nada, como todas estas cosas que estamos vivenciando con la cuarentena, que son todas cosas nuevas, que jamás pensamos que iban a pasar por nuestras vidas. Es tener la cabeza un poco abierta y estar atento a qué cosas se pueden hacer", explicó Gangi en diálogo con @ucuweb, la primera radio dedicada íntegramente al básquet en nuestro país. "Con el Campana Boat Club venimos haciendo distintas actividades a través de la plataforma Zoom, tratando de mantener la motivación en los chicos. Pero observé que en las categorías más chicas, el estar detrás de la pantalla de la misma manera que lo hacen con la escuela, no les resultaba muy atractivo a los chicos. Entonces nos pusimos en contacto con Andrés Horst, a quien tuve la oportunidad de ver crecer en aquel viejo Siderca de Campana y quien hoy es entrenador en Paraná luego de una importante trayectoria como jugador profesional, y generamos esta propuesta", amplió el entrenador del CBC, La primera experiencia del Boat Club y Recreativo Bochas se realizó dos semanas atrás y tuvo como invitado especial al equipo peruano Lions de Trujillo. Posteriormente se sumó Círculo Sportivo de Uruguay. "Todo lo que programamos salió bárbaro. Hicimos actividades con pelota, juegos de habilidad y otros de pantalla. Resultó bastante entretenido. Finalmente, también tuvimos una sección en la que interactuamos con los chicos, charlando sobre diferentes temas, incluyendo observaciones y preguntas de las diferentes culturas que nos atraviesan", detalló Gangi. Después de estas dos primeras reuniones (siempre a través de Zoom), el profesor del CBC ingresó en un grupo de entrenadores de Latinoamérica y empezó a sumar clubes y colegios interesados en participar de estos encuentros. Así logró reunir a 60 equipos de diez países distintos, desde Argentina hasta México, pasando por Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y El Salvador. "Se hizo muy grande. Mientras lo pueda coordinar y seguir, vamos a darle para adelante, ampliando horizontes, porque es algo realmente precioso, que nos mantiene motivados. Estamos muy contentos con lo que está pasando", apunta Gangi al respecto. En la continuidad de la idea, para este fin de semana, los clubes se fueron agrupando y luego irán rotando en cada encuentro, para tener la oportunidad de lograr la mayor cantidad de contactos. En el caso del Campana Boat Club, hoy sábado estará compartiendo actividades con Inder Girardota de Medellín (Colombia), Universidad Católica de Chile y Club La Salle de Oruro (Bolivia). Por su parte, Recreativo Bochas de Paraná, el club en el que trabaja Horst, se encontrará este fin de semana con Ingeniero Raver de Los Cardales y con Wildcats Academia, una institución de Yucatán, México. Así, los chicos de nuestra ciudad, y de Los Cardales, y de Paraná, y de Chile, y de Bolivia, y de México y de otra decena de lugares de Latinoamérica se contactarán en torno al básquet para seguir creciendo como deportistas y como personas. Porque, al fin de cuentas, de eso se trata la formación.

PABLO GANGI BRINDÓ DETALLES DE ESTA IDEA EN UCUWEB, LA PRIMERA RADIO DEDICADA ÍNTEGRAMENTE AL BÁSQUET DE NUESTRO PAÍS.





CHICOS DE 6 A 12 AÑOS PARTICIPAN DE ESTA ENRIQUECEDORA PROPUESTA.





LA RED DE CLUBES QUE SE CONFORMÓ PARA ESTOS ENCUENTROS INTERNACIONALES VIRTUALES ALCANZA A UNA DECENA PAÍSES DE LATINOAMÉRICA.



Básquet:

El Boat Club sigue con los Encuentros Internacionales Virtuales de Mini Básquet

