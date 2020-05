Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

ELIMINATORIAS: ESTADIOS El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró ayer que La Bombonera no es su estadio favorito, pero prefiere aquellos en los que se siente "el calor del público" y apuntarán a "ese tipo de canchas" cuando comiencen los partidos de la Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 (comenzarían en septiembre). "Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera, me lo consultó (Claudio) Tapia, pero no es mi cancha favorita. No es que solo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, como me gustan otros estadios, que también lo dije: los de Rosario, los del interior que están cerca del público. No hay problemas. Hay muchísimas canchas en Argentina y en Buenos Aires. Las de Vélez y Racing. Me gusta sentir el calor del público", manifestó Scaloni en diálogo con Fox Sports. MERCADO DE PASES La AFA oficializó ayer las fechas de inicio y finalización de los próximos dos mercados de pases en concordancia con lo establecido por la FIFA y dada la pandemia de coronavirus. El primer período de inscripción será desde el 7 de julio al 28 de septiembre de 2020, mientras que el segundo se desarrollará del 20 de enero al 19 de febrero de 2021. SIGUEN LOS ROMEROS Los hermanos Óscar y Ángel Romero continuarán en San Lorenzo el próximo año. La confirmación fue realizada por Óscar camino a Paraguay para continuar con la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que suspendió el fútbol argentino en marzo. "Vamos a seguir en San Lorenzo", aseguró el talentoso volante, en un mensaje que aporta tranquilidad para los hinchas azulgranas frente a los rumores de un posible alejamiento por las dificultades económicas que atraviesan tanto el club como el país. ENTRENAN EN LA RIOJA El primer club de la Argentina que volvió a los entrenamientos es San Martín de Villa Unión, de la provincia de La Rioja, que retomó los trabajos con tareas individuales al aire libre, siempre siguiendo un estricto protocolo sanitario para no correr ningún riesgo. Este conjunto compite en el Torneo Regional Amateur y en la Liga de Fútbol del Oeste Riojano y, por ahora, sólo entrenará los martes y jueves y únicamente hará acondicionamiento físico. "Se hará de manera individual, en grupos reducidos respetando las distancias establecidas y por terminación del DNI al igual que el cuerpo técnico", precisó la institución en su cuenta de Facebook. MÉXICO TIENE FECHA Después que Paraguay anunciara su cronograma para el retorno del fútbol, ayer fue el turno de México, que estableció su regreso a la competencia para el 17 de julio, fecha en la que comenzará el Apertura 2020 de la Liga MX. Alvaro Navarro, vicepresidente de Juárez, fue el encargado de comunicar la información: "Es una muy buena noticia. Hasta la fecha parece que será a puertas cerradas. No es oficial, los clubes impulsamos a ver qué podemos hacer, pero lo más probable es que sea a puertas cerradas".



