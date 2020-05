Desfiguran Policía de un Botellazo

Fue en el barrio San Felipe este viernes por la madrugada. Recibió más de 20 puntos en su rostro.

La sargento Itatí Grosso del Comando Patrulla Campana fue impactada por un botellazo de cerveza en su rostro, este viernes alrededor de las 5 de la mañana en el barrio San Felipe.

Según trascendió, había acudido a un llamado sobre la calle Uruguay donde había un grupo de hombres consumiendo alcohol y al bajar la ventanilla recibió la artera agresión.

La uniformada fue atendida en el Hospital San José, donde le aplicaron más de 20 puntos de sutura. "Perdí mucha sangre, sentí dolor, mucho dolor, tenía bronca, impotencia. Me hicieron más de 20 puntos en la cara, no sé exactamente bien cuantos, ¡y dolieron! Mientras me pasaban la aguja apretaba fuerte el colchón, sentía como las gotas de sangre me chorreaban por el cuello. Y podría seguir, ¿Pero para qué? Si nuestra vida sólo le importa a nuestros seres queridos, y para el resto de la gente somos los milicos, la gorra, la yuta, los cobani, los que nunca hacemos nada", escribió en su muro de Facebook.