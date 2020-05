El accidente ocurrió en la esquina de Gavazzi y French. Néstor Peralta fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José luego de colisionar con Julian Sanderas en la esquina de Gavazzi y French, barrio Villanueva. Ambos se trasladaban en moto y cayeron al suelo. Peralta manejaba una Yamaha Fazer y Sanderas una Suzuki 125, que fue retenida por el Comando Patrulla Campana por falta de documentación. Ese último desistió de ser trasladado y se bajó de la ambulancia luego de ser asistido, mientras que Peralta prefirió ser atendido en el Hospital.

La Yamaha Fazer y la Susuki 125 terminaron tiradas en el suelo. Uno de los conductores desistió de ser trasladado al Hospital.

#Dato Choque de motos en Villanueva. Gavazzi y French. Una Yamaha FZ y una Suzuki 125 cuyo conductor cayó a la zanja, fue asistido por SAME 2 pero no quiso ser trasladado, por su parte el conductor de la FZ pidió traslado al hospital para atención preventiva, Comando Zona 7 pic.twitter.com/OZArnUa7YN — Daniel Trila (@dantrila) May 30, 2020

Dos motos colisionaron en barrio Villanueva

