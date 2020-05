AGUINALDOS COMPLICADOS El 54% de las pymes industriales del país estima que no va a poder abonar los aguinaldos de junio, a raíz de los severos problemas financieros que atraviesan esas empresas por los efectos de la pandemia. Así lo advirtió este viernes el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, al anticipar los resultados preliminares de una encuesta que está realizando esa entidad sobre 220 empresas pequeñas y medianas. "Estamos haciendo una encuesta sobre diferentes rubros de la industria. Y, por el momento, el 54% de los empresarios aseguran que no tienen forma de pagar el aguinaldo en julio, otro 32% dice que lo abonará en cuotas y sólo el 14% restante lo hará en tiempo y forma", puntualizó el dirigente. LEY DE ALQUILERES El Senado intentará avanzar la semana que viene con el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto a los contratos de locación, denominado ley de alquileres, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre pasado. La iniciativa comenzará a debatirse este martes a las 15 -de manera virtual- en la Comisión de Legislación General de la Cámara alta. La iniciativa, con amplio respaldo de las asociaciones de inquilinos, extiende de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de locación de un inmueble y establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Además, contempla una más amplia variedad de garantías como título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza o fiador solidario. MILITANTE DETENIDO Sebastián Romero, el militante de izquierda que se encontraba prófugo desde las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, cuando fue captado disparando con un mortero casero contra las fuerzas de seguridad, fue detenido ayer en Uruguay por agentes de Interpol. Romero fue capturado en la ciudad de Chuy en el partido de Rocha, Uruguay, cerca del paso fronterizo con Brasil, tras una investigación del área de Interpol de la policía uruguaya, en coordinación con la Policía Federal Argentina. CHARLY INTERNADO Charly García ingresó de urgencia este sábado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en el barrio porteño de Recoleta, presentando 38 grados de fiebre e intensos dolores corporales. Le efectuaron el análisis por COVID-19, con resultado negativo. En estas horas le harán nuevos estudios y un segundo hisopado. De acuerdo a los síntomas, los médicos estiman que podría tratarse de una infección urinaria, aunque no se descartan otras patologías. Le realizaron un tratamiento para aliviar las dolencias y bajarle la fiebre. Según trascendió, Charly se encontraría de buen humor. EN EL ESPACIO El cohete Canon9 fue lanzado ayer exitosamente al espacio desde Cabo Cañaveral, en lo que se constituyó el primer lanzamiento en de una nave espacial tripulada en casi 10 años. En un principio, el acontecimiento se iba a producir el pasado miércoles, pero fue postergado por la NASA para este sábado debido a las malas condiciones climáticas que había. La misión espacial denominada Demo-2 partió ayer, tal como estaba previsto, a las 16:22 (hora argentina) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la cápsula Crew Dragon, fabricada por la agencia Space X, de Elon Musk.



