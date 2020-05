El nuevo Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), que otorga el Gobierno nacional, comenzó a funcionar este sábado en el marco de un intento por reducir sobre todo la cantidad de tránsito en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). En tanto, en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires seguían los controles, como así también en todas las estaciones de trenes habilitadas y en el subterráneo. Hasta este viernes, se informó que un total de 5 millones de personas habían realizado el trámite para obtener el nuevo certificado. Lo deben tramitar todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio. También quienes deban transitar por situaciones de emergencia, trámites impostergables, turnos médicos, asistencia a familiares, niños, niñas adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad, tratamientos médicos prolongados o traslado de hijos o hijas de un domicilio a otro por padres separados. En caso de personas no exceptuadas, el permiso durará solo 48 horas para el caso de turnos médicos o emergencias. No vencerán los permisos para padres separados o asistencia a familiares, ni las actividades exceptuadas. Para obtenerlo se debe ingresar en www.argentina.gob.ar/circular/tramite, donde se puede descargar las veces que sean necesarias. También se puede usar la app Cuidar y tener el certificado en el celular.

Imagen ilustrativa



Cuarentena:

Comenzó a funcionar nuevo permiso para circular

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar