En diálogo con La Auténtica Defensa Esteban Pighetti cuenta la experiencia junto con su mujer y Faustino, el hijo de tres años, con Parálisis Cerebral Motriz y Plasticidad Muscular. Además se refirieron a los dichos del diputado Luis Juez.

El encierro doméstico al que nos ha obligado el coronavirus puede resultar difícil de gestionar. Cada persona lo experimenta y vive de una manera.

La semana pasada La Auténtica Defensa se hizo eco de un pedido de respuesta de un padre ante las consecuencias que podría traer la pandemia para las personas con discapacidad.

Esteban Piguetti (40) y su mujer Delia Mercedes Avalos están juntos hace once años, son padres de Faustino Benjamín quien actualmente tiene tres años pero al año y ocho meses de vida le diagnosticaron Parálisis Cerebral Motriz y Plasticidad Muscular. "Veíamos que no caminaba y decidimos llevarlo al Hospital Garrahan" sintetiza. Al recibir el diagnóstico recuerda que se quedaron "helados" y agrega "es mi único hijo, en ese momento me dije, me mataron los sueños de jugar a la pelota, de salir a correr con él. Me costó aceptarlo, no a mi hijo sino al problema de por qué justo a él".

Pese al gran shock recibido, los padres, al ver que Faustino no caminaba decidieron enfrentar la situación y salir adelante. Fue así que su casa fue acondicionada para que el pequeño haga ejercicios. Esteban le confeccionó unas barandas para que caminara, además de una escalera para que haga ejercicios de mano, una rampa con palitos redondos para que eso gire. "Hace poquito, gracias a mi trabajo le compramos una cinta usada eléctrica y en el techo le colgué un fierro con un arnés para que agarre equilibrio. También tiene un cuatriciclo que me lo regaló un compañero de fábrica que es a contra pedal ya que no gira solo y es para que las piernas tengan movilidad", cuenta orgulloso su padre.

"Todos los juegos que hay en la casa se lo adaptamos para que él haga ejercicio. El juego con Faustino es rehabilitación para nosotros".

Nunca se quedaron quietos y eso los motivó a buscar, sin contar el diagnóstico, diferentes opiniones de médicos tanto de Campana como de Zárate. Resultado: todos les confirmaban el mismo diagnóstico. Esteban tuvo la posibilidad de conocer un kinesiólogo en Zárate que a su vez le hizo el contacto con el Flemi de Capital Federal. Allí actualmente es donde se atiende Faustino.

Esteban en la charla menciona el agradecimiento a todos los médicos en su conjunto por seguir el caso de su hijo de cerca: María Alicia Paleo (Fisiatra), Daniel Yedlin (Neuroortopidistia), Alfredo Toledo (Kinesiólogo) y Solange Gril (Neuróloga).

En Campana Faustino asiste a Terapia Ocupacional (TEO) con Virginia Marafioti, va a Kinesiología con Verónica Dutrel y además a pileta con Verónica Cacciabue. También ha ido a clases gratuitas que le concedió el Centro Cultural Oriente Martín Cano para hacer estiramiento de músculo.

"Faustino para mi señora y para mi es todo. Por él hacemos todo. Nos demuestra que todos los días puede más. Él entiende que tiene un problema. El problema que tiene él es en las piernas no es mental. Tiene un cognitivo de un nene de cuatro años y medio nos salió en el último examen en el IMENIC. No te das cuenta que tiene parálisis cerebral", remarca su padre.

"Faustino es todo el día risa, no te dice malas palabras, la madre le lee cuentos y le decimos que nos los relate, cuenta hasta cincuenta. Te conoce todos los animales porque está todo el día mirándolos, hay palabras que te las dice en inglés", cuenta emocionado su papá.

Con la Cuarentena los diagnósticos y controles se han resumido a lo digital y tanto Esteban como su mujer cada día apuntan más a la rehabilitación con el niño desde su hogar. Desde que se levantan le realizan estiramiento de pierna. Se acuesta con una valva a 90 grados que una vez que está dormido se la sacan y luego antes que se despierte se la colocan y una vez que tiene los músculos estirados se hace masajes.

"Nunca oculté la enfermedad de mi hijo. Me costó aceptar porque no sabíamos cómo manejarlo. Me cambió la forma de pensar y de vivir", concluye.

DECLARACIONES

Días atrás el Diputado Nacional por Córdoba, Luis Juez, tuvo una entrevista en un programa televisivo con Alejandro Fantino quien afirmó que, al igual que él que tiene una hija con discapacidad motriz, en caso de que se desborde el sistema sanitario de atención, sus hijos no serían tomados en cuenta para ocupar una cama de hospital.

Visiblemente conmocionado con las declaraciones es que el vecino de nuestra ciudad, por medio de un video en su cuenta de Facebook solicita que las autoridades responsables puedan decretar algún proyecto para que no se haga "elección" de pacientes y pide respuesta a quien pueda brindársela.

"Quiero que haya una Ley que ampare a cualquier hijo con o sin discapacidad. Que no tengan que ser elegidos a dedo, todos tenemos que ser asistidos por igual", sintetiza.