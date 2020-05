Romina Carrizo se reunirá con vecinos solidarios del barrio Los Pioneros

La edil del Bloque Frente de Todos-PJ y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del HCD recibió una nota por parte de quienes llevan a cabo dicha iniciativa voluntaria, y anticipó que acompañará el proyecto. Además, se refirió al voto negativo que obtuvo por parte del oficialismo el programa "Campana Asiste", que proponía un refuerzo de carne, frutas y verduras para comedores y merenderos de nuestra Ciudad, saturados por la gran demanda. La Concejal del Bloque Frente de Todos-PJ y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del HCD, Romina Carrizo, recibió una nota por parte de vecinos del barrio Los Pioneros quienes organizan un comedor popular asistiendo con alimentos a familias vulnerables del sector, como también buscan gestionar mejoras en cuanto a limpieza, iluminación y seguridad. "Es realmente movilizador ver el trabajo comunitario de éstos vecinos, y vamos a acompañarlos en todo lo que podamos porque creemos que la unidad de la Comunidad es la clave para transitar estos momentos tan difíciles" sostuvo Carrizo, quien además se refirió a la proliferación de nuevos comedores y merenderos espontáneos e improvisados en la Ciudad. Al respecto, se refirió al voto negativo que sufriese el proyecto Campana Asiste, que tuvo tratamiento sobre tablas en la última sesión del HCD: "el objetivo era el de proveer refuerzo de carne, frutas y verduras, a las distintas ollas populares que surgen en barrios como Santa Lucia, San Cayetano, San Luciano, Dignidad, Otamendi, Lubo, Las Praderas y Los Pioneros, entre otros, a través de un relevamiento de la cantidad de iniciativas de este tipo y las raciones entregadas, con el fin de reforzar y mejorar las distintas situaciones". Por otro lado, la concejal del Frente de Todos-PJ advirtió sobre los peligros que pueden representar este tipo de convocatorias, en medio de la pandemia de Coronavirus. "También es importante dar elementos de higiene y promover el distanciamiento social cuando la gente se convoca para comer, que es una necesidad primaria. Por eso le pedimos al Municipio que organice viandas de distribución domiciliaria, y así preservar la salud de la gente". No obstante, la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social lamentó "el voto negativo de los Concejales de Juntos por el Cambio, quienes además el Martes negaron dictamen de Comisión. Por eso solicitamos que se hagan eco de este proyecto, y en la próxima reunión den dictamen favorable para poder avanzar con la aprobación". Por último, cerró: "Es importante preservar los espacios de contención populares, como las ollas o los comedores espontáneos. Pero hay que acompañarlos y brindarles garantías sanitarias, porque de esta manera no sólo estamos cuidando a los sectores vulnerables, sino a todos los vecinos y vecinas, porque estamos resguardando los recursos hospitalarios que pudieran necesitarse. Desde el Frente de Todos y el HCD, unánimemente hemos aprobado tanto la emergencia sanitaria como la social, permitiéndole al Intendente readecuar partidas y dar atención a cuestiones de urgencia, como éstas. Si no lo aprueban, es porque consideran que es mejor gastar los recursos en alguna otra cosa", finalizó Carrizo.

Carrizo recibió la nota por parte de los vecinos que organizaron una olla popular en el barrio.



Romina Carrizo se reunirá con vecinos solidarios del barrio Los Pioneros

