Un tesoro escondido en Campana

La historia de los alfajores artesanales y tortas galesas Hornavann, el exquisito emprendimiento de José y Marcos Matrelle. A más de 400 kilómetros de Campana, sobre la Ruta 3, en Gonzáles Chaves todavía se recuerdan los ya míticos alfajores "Josecito", uno de los muchos y exitosos emprendimientos de don Américo José Matrelle en aquellos pagos del sur de la provincia. El logotipo incluía la cara de un bebé, su hijo. Casi 60 años después aquel bebé, José María Matrelle, reconocido visitador médico radicado en nuestra ciudad, decidió junto a su hijo Marcos, de la casa de música Bell Music, revivir aquella exquisita receta e iniciar la elaboración de los ahora Hornavánn, cuya envoltura exhibe el icónico arco que distingue al principal acceso a nuestra ciudad. El emprendimiento ya tiene dos años. Su fama crece con el boca a boca (nunca mejor utilizada la expresión) y es comprensible: la calidad y sabor del producto artesanal elaborado por los Matrelle no tiene nada que envidiarle al mejor alfajor disponible en el mercado. De hecho, hay conversaciones con un inversor que quiere llevarlos a Panamá y Miami. Matrelle agradece los elogios y, da testimonio de que tan errados no estamos. "No hace mucho pasé por el concesionario de Toyota Panamericana porque iba a cambiar el auto, y hablando de todo un poco una de las personas a cargo me cuenta que es hijo del fundador de "Jorgito". Que su padre había vendido la fábrica hace años, pero que todos los viernes organiza una cata de alfajores. Por supuesto, les llevé los Hornavánn para que los pruebe. Dice que el padre dijo: Este no es un alfajor, ¡es un bombón!", relata orgulloso. Los de chocolate, son de chocolate puro y corazón de dulce de leche. Los blancos, tienen un baño con un perfecto glaseado. Y la masa lleva una compleja elaboración secreta cuyos pasos están guardados bajo 7 llaves. "Lo único que puedo decir es que llevan mucho trabajo y cuidado. Todos los ingredientes son de primera calidad y respetan la receta original, sin sustitutos industriales ni conservantes". Pero la historia no termina ahí. Los Matrelle también elaboran la torta galesa Hornavánn, que es una de las vedette de otro reciente y exitoso emprendimiento de la ciudad: Milano Centrale, la exclusiva cafetería de Necochea al 900 gestada por Marisa Boutureira y Fernando Colombano. "Es una receta de mi bisabuela, así que imagináte los años que tiene. Era escocesa, de apellido Scott. Lleva mucha fruta seca, todo de primera. Las pasas de uva, por ejemplo, tienen 24 horas en cerveza negra ¿la querés probar?". Pensamos que nunca iba a preguntar… La entrevista concluye, la charla continúa. Un verdadero antes y después para el paladar.



La receta de la torta galesa es de la bisabuela de José María, una escocesa de apellido Scott.





Los alfajores y la torta galesa Hornavánn se pueden conseguir llamando al 15 -43 3050 o escribiendo a matrellejose@yahoo.com.ar



Un tesoro escondido en Campana

