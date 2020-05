Pocos días después de la nota que publicó este medio sobre la carpintería "El Tugurio" al comienzo de la cuarentena, la grave situación económica y emocional de varios amigos nos llevó a organizar almuerzos para que no les falte el plato de comida. Sumado esto a la crisis sanitaria y económica junto a la falta de respuesta y apoyo de las autoridades pertinentes, decidimos comenzar a gestionar un merendero/comedor ubicado en la misma carpintería. Fue así como un grupo de personas se mudó al taller para poder cumplir la cuarentena y asegurarse de cubrir la merienda y la cena para aproximadamente 200 vecinos de lunes a viernes. Con los días nos dimos cuenta de los distintos focos de necesidad que debíamos atender. Queríamos agrandar la apuesta, lo que implicó gestionar también una feria de ropa de abrigo de martes a jueves, la comunicación y la cooperación con otros comedores, el acopio y el envío de abrigo y alimentos para los sectores isleños y la integración del taller de herrería desde el cual se producen pies para suero a distintas salitas barriales e insumos sanitarios para vecinos de la tercera edad del barrio, entre otras actividades diarias que vamos sumando. Todo siempre a pulmón con la única herramienta que contamos: la firme determinación de que solo el apoyo mutuo y la solidaridad entre vecinos nos van a salvar frente a lo que tenemos por delante. Otro virus que se propaga, la solidaridad Un vecino se acerca durante la mañana, nos entrega un bolsón de harina y una garrafa llena. Él nos ve todos los días sacando y entrando garrafas, saliendo en cuadrillas con carritos y bicis a reciclar verduras, a buscar donaciones de los frigoríficos y los comercios locales, sacando un cartel recién soldado a la calle donde se puede leer "gratiferia, seamos solidarios, lleva lo que necesites, deja lo que no uses". Así como él hay otros que durante la semana nos traen desde unos paquetes de polenta hasta cajas de mercadería, desde bolsones de ropa hasta las tan preciadas garrafas que se nos consumen reiteradamente durante la semana. Todo suma y siempre es bienvenido con una gran sonrisa detrás del barbijo. Es gracias a aquellas personas que con un genuino gesto de apoyo podemos salir adelante todas las semanas para poder brindar una merienda que varía entre matecocido, chocolatada, tortafrita, bizcochuelo, hasta la cena donde en la olla frecuentan guisos de lenteja, arroz, fideo, polentas y locro entre otras variedades de pucheros que inventamos con lo que tenemos a mano. Siempre intentamos recuperar lo perdido con la suma de voluntades y mucho amor, ya sean tomates pasados para las salsas hasta las bananas pasadas para los buñuelos. La práctica de volver a mirarnos a los ojos Si bien a lo largo de la semana tenemos faltantes de algunos productos esenciales como leche en polvo, pan, carnes o verduras guiseras, cuando hacemos el llamado a la solidaridad siempre encontramos la respuesta de algún vecino. Es por esto que nos encontramos bien aprovisionados (al menos por el momento) para tranquilidad de muchas de las personas que nos transmiten su preocupación. Es una especie de desgracia afortunada, ya que existen necesidades urgentes que no están siendo escuchadas por las autoridades correspondientes pero si por los mismos vecinos que toman la iniciativa de dar una mano. En muchos puntos de la ciudad de Campana están surgiendo merenderos, comedores y puntos de apoyo. En el barrio en que busques vas a poder encontrarte con uno de estos espacios. Aunque hay muchas maneras de poder solidarizarse con la situación, nosotros creemos que es fundamental volver a retomar la práctica de mirarnos a los ojos y experimentar la empatía con quienes tenemos al lado. Sentir a flor de piel las penas que como sociedad nos afligen y darnos una mano para salir adelante ya sea acercando alimentos a un comedor o directamente armando una olla popular para los vecinos de tu cuadra; preguntándole al vecino de la tercera edad si es que necesita algo (aunque sea una charla) o saber si a la madre soltera de la cuadra no le está faltando nada (aunque sea un mandado). En estas épocas donde el frío azota más que nunca las necesidades, una buena alimentación, el abrigo y la calefacción también son armas fundamentales para que no se agudice la crisis económica y sanitaria. ¿Qué pasaría si por un momento abandonamos la comodidad y empezamos a darle cuerpo y alma a la solidaridad hacia quienes tenemos al lado? Coordinadora de Comedores y Vecin@s Independientes Ante la suma de reclamos y necesidades con la que nos encontramos al momento de contactarnos con cada comedor, merendero y vecino dispuesto a dar una mano, tomamos la iniciativa de conformar una coordinadora de comedores y vecinos independientes donde sin importar las banderas políticas, los cuadros de fútbol o nuestras religiones, nos encontremos bien dispuestos a darnos una mano de modo genuino y solidario, donde podamos nuclear distintos puntos de acopio en los barrios de Campana, estando en permanente contacto con otros comedores y personas para poder compartir nuestros aciertos, nuestros errores, saber de excedentes y/o carencias de mercadería, abrigos, poder editar folletines informativos, movernos por las redes y fundamentalmente estar organizados para poder transmitir todos los datos que vamos recopilando a los vecinos de la ciudad visibilizando la realidad y buscando canalizar mejor nuestro esfuerzo como comunidad. Lista de comederos y merenderos activos - Comedor "El Tugurio"- calle Córdoba 238 (Lubo) - Comedor "Caritas Sucias". Tel: 348 721 4489. (Dignidad). - Merendero barrio La Esperanza. Tel: 3585 142136. - Espacio cultural Pachamama. Abierto los viernes todo el día. -calle Jean Jaurés 724 Tel: 3489 - 348339 - Olla Popular Las Campanas - Calle Mollo y Chapuis – (Las Campanas) Tel: 3489 - 230330 - Comedor "Panza Llena Corazón Contento" - Ibarra 3297 – (San Cayetano). Tel: 3489 - 326776 - Comedor "Panzita Llena Corazon Contento" - Pedroza 58 – (Otamendi) Tel: 3489 - 575416 - Comedor "El Cabe" - Palacios 2864 – (San Jacinto) - Comedor Norte Futbol Club - Dallera y Vigalondo – (Las Campanas) - Comedor "Carita Sucia" - Formosa 595 - Tel: 3487214489 - Merendero "Los Chiquis" – Tel: 11 62194329 - De la torre 338 (San Jacinto)





La trascendencia ante la resignación:

Carta abierta del comedor "El Tugurio"

