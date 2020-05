Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 31/may/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 31/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Sigue Girando

Por Santiago Tomás Mengual Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Sigue Girando

Por Santiago Tomás Mengual







Los músicos de nuestra ciudad no se detienen y lanzan nuevas canciones para ponerle fondo sonoro a la cuarentena. "Ratola" incursiona en el low fi, "Cartones" nos muestra que los "Ramones" nunca pasarán de moda y "96 Boxer" vuela alto entre bases de trap y efectos psicodélicos entre muchas cosas más. Ratola – "Todo se detuvo" Cancionero low fi El cantautor incursiona en nuevos sonidos con "Todo se detuvo", tema que le canta a la soledad y el encierro que sintió al pasar su aniversario en plena cuarentena. Las bases rítmicas propias del trap, el tempo lento y los efectos en las voces y pedales llevan al artista a un lugar en el que nunca se lo había visto antes: "Siempre había fantasiado con componer algo en mi cumpleaños, es como un autorregalo. Pero como los cumpleaños suelen estar rodeados de amigos y familiares, nunca tuve el tiempo para hacerlo. Este festejo fue atípico. Entre el almuerzo y otra actividad que había planeado tenía un bache grande. Me puse a tocar un poco en el patio un tema viejo que tenía y en un momento me salieron las frases de esta canción. Salió todo de corrido". El resultado es una canción y un videoclip con la simpleza de lo casero pero con la eficacia de lo profesional: "Ese día lo maquetié usando instrumentos que no suelo usar como un teclado MIDI que tenía guardado. Es algo distinto a lo que suelo hacer. Traté de no pensar mucho y sólo hacerlo". Negativa – "El tiempo se detuvo" Britpop acústico La banda estrena nueva canción y anticipa disco: "Este tema lo escribí pensando en todo lo que está pasando con el encierro. Habla sobre el aburrimiento pero también sobre lo necesario que es hacerlo para que las cosas no empeoren. Fue una canción express, muy sencilla. La idea era sacarla como demo en formato acústico" reflexiona Pedro Figueroa, guitarrista de la banda y sigue: "La cuarentena me sirvió mucho para componer. Me encontré con melodías que tenía hace años en la cabeza y con cosas nuevas. Cada vez que eso pasaba me ponía a programar una batería y después a grabar todo lo demás. Una vez que lo tenía todo, se lo pasaba al resto de los chicos". Pablo Luna – "Todo en un rincón" Candombe industrial El tecladista Pablo Luna reunió a diversos artistas para lanzar "Todo en un rincón". Juan Archoni colaboró en teclados, Octavio Gómez produjo y agregó bajos, Justina Sola puso los coros y Azul Paparini realizó el collage: "En la cuarentena tengo más tiempo para desarrollar ideas. Se me ocurren cosas distintas porque estoy escuchando música que antes no escuchaba. Para crear está muy bueno, te obliga a prestarle atención a cosas que antes no y a ser más introspectivo. Eso siempre me gusta como material creativo". Con la premisa de crear una canción por semana, el músico sube a su canal de YouTube "Luna en clave" una canción por semana: "Tengo la idea de hacer un disco con todo eso, elegir lo mejor". El Complejo del Cactus – 11 Minutos con el Cactus Blues funkydélico La banda estrena su segundo EP con tres canciones nuevas que mezclan influencias de los "Red Hot Chilli Peppers", "Rage Against The Machine" y "White Stripes": "El complejo del cactus es un delirio musical que se inició por el año 2018. En su repertorio escénico se pueden deleitar con la convivencia y mezcla de varios subgéneros musicales, desde las raíces del blues mezcladas con el funk y el rap hasta la crudeza del rock y la belleza del indie rock. Todo está al servicio de la creación nutriéndonos del aporte de la espontaneidad del instante" sintetiza Esteban Magnani, guitarrista principal. La Memoria de Funes – Verano Indie melancólico La banda estrena los singles "Verano" y "Otra Vez". Influencias de bandas como "El Mató a un Policía Motorizado" continúan la línea del primer EP sumando un sonido de guitarras más distorsionado y explosivo: "Venimos trabajando estas canciones desde hace más de un año. Tardaron en tomar forma pero estamos muy conformes con el resultado", dice Ramiro Rossi, bajista del grupo. Las canciones anticipan su segundo EP, próximo a salir.



96 Boxer - "+ 10 Flying Stress" Trap de exportación "La canción fue mi manera de salir de la cuarentena sin salir de mi casa. Soy bicho de estudio, me gusta escuchar mucho el tema, trabajar sobre lo que se me ocurre pero esta vez fue diferente. No hago freestyle pero esto salió de la improvisación", cuenta el músico y sigue: "En mi cabeza la canción tiene un sentido pero calculo que a cada uno que la escuche le va a pasar algo distinto. Es un tema de 7 minutos con partes muy distintas y busco que las cosas queden a libre interpretación". El tema fue grabado en "Coraje Estudio" y contó con la producción de "Dinn Donuts", el collage de "Colors Collage" y la corrección digital de "Magic Kid" para la portada.



Secuelas – "Mi Vida Loca" Rock n Roll hitero La banda liderada por Ramiro Roca saca nuevo single a la luz. Letras que le cantan a la amistad y al festejo en épocas de encierro: "Voy a tomarme vacaciones de mis sufrimientos y malas decisiones", dice Ramiro mientras suena guitarras apretadas que invitan a tirarnos al sol y disfrutar de una cerveza fría. La canción le sigue al anterior single "Un día a la semana", los dos temas producidas por Pablo Rumi.



Cartones – "Está Roto" Punk ramonero Después de sacar su primer EP, "Vuelta a casa", la banda con orgullosa influencia Ramonera saca "Está Roto" con la singularidad de que fue compuesta a distancia, en plena cuarentena: "Nos pasamos las ideas principales por whatsapp. Lauti (Lautaro Gil) es productor musical, tiene las herramientas para grabar así que pudo llevar todo eso sin problemas" cuenta Jonathan Aguilar, guitarrista del grupo.



Alter Ego! – "A todo o nada" Rock de guitarras Con guitarras estruendosas que recuerdan a los mejores "Guns" el grupo lanza "A todo o nada", canción que anticipa su próximo disco: "El tema trata de reflejar cómo es la banda, la esencia de cada show", reflexiona Diego Eckerdt, voz al frente del grupo. El plan era lanzar el disco para mediados de este año pero la cuarentena truncó todo: "Tratamos de sacarle el máximo a este momento. Seguimos haciendo canciones e interactuando con nuestro público por las redes".



80 C.C – "New Digital Mixtape" Trap experimental "Busque dejar escrito todo lo que me estuvo sucediendo últimamente. Es puro corazón, puro sentimiento", dice 80 C.C. El mixtape cuenta con la colaboración de "Ivory Loop", "Zequi Noproblem", "Deals" y "Peter Purpura". Además, el trapero viene de sacar el videoclip "Campana va a explotar": "Habla sobre la contaminación de la ESSO. Básicamente decimos que Campana va a explotar".



ACÁ PASA MUCHO Hernán Monge creó la playlist de Spotify y la cuenta de Instagram "Acá pasa mucho" para difundir las canciones de artistas de Zárate y Campana. En dicha lista se pueden escuchar todos los temas nombrados en la nota y muchas más canciones que muestran el potencial cultural por explotar que tiene nuestra zona: "Lo hice más que nada desmentir el famoso dicho de que "acá no pasa nada". Y con la cantidad de música que hay generada hoy puede llegar a también ser un medio de difusión, por eso también hice un Instagram para poder agregar más material e información sobres las bandas y artistas de la zona", dice el músico.







Sigue Girando

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar