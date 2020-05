Efemérides del día de la fecha, 31 de Mayo

DÍA MUNDIAL SIN TABACO Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante la Resolución WHA 42.19 en el año 1987, en este día se crea conciencia acerca de lo dañino que es el tabaco para la saludy se desalienta su consumo en todas sus formas. El tema de este año es "Proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina" y tiene el fin de desacreditar mitos y revelar las tácticas que utilizan las industrias tabacaleras y otras relacionadas para captar nuevos clientes. Así, menciona la incorporación de "sabores atractivos" para los niños en tabaco sin humo, shisha o pipa de agua y cigarrillos electrónicos y la exhibición de tabaco en series televisivas, películas y a través de redes sociales con los influencers. La OMS estima que los productos de tabaco matan a más de 8 millones de personas cada año; el consumo de tabaco es la causa del 25% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial; cada año mueren más de 1 millón de personas por exposición al humo ajeno; y aclara que los cigarrillos electrónicos aumentan el riesgo de padecer afecciones pulmonares y cardiopatías. En lo que respecta al Covid-19, la OMS advierte que los fumadores corren mayor riesgo de contraer el virus por llevarse constantemente las manos a la boca y, de contraerlo, corren más riesgos porque su función pulmonar se encuentra afectada: "el Covid-19 ataca a los pulmones mientras la industria tabacalera los hace vulnerable" dice en su campaña la Organización. PABLO AIMAR REGRESA A RIVER Corría el año 1996 cuando el cordobés debutó en Primera División contra Colón en la derrota 1 a 0: "fue en un campeonato de verano del 96´, tenía 16 años y sentí un susto tremendo." No obstante, ese miedo inicial se esfumó a medida que los partidos se sucedieron y, en el preciso momento en el que tocaba la pelota, se encendía enloqueciendo a sus rivales con su velocidad y sus gambetas "imposibles." Indiscutible socio de Javier Saviola, junto a Ariel Ortega y Juan Pablo Ángel fueron llamados "Los 4 fantásticos" por golear y enamorar a los "millonarios" con sus excelentes jugadas. A lo largo de los años, Aimar se consagró campeón del Torneo Apertura (1996, 1997, 1999) y el Torneo Clausura (1997 y 2000). En el año 2001 tomó una de las decisiones más difíciles de su vida al elegir partir al Valencia: "River es un grande a nivel mundial. Cuando me tocó irme a principios del 2001, quizá no tenía tan claro que me estaba yendo de uno de los equipos más grandes de Sudamérica, mínimo" le comentó el enganche a los jugadores de las Divisiones Inferiores de River. A lo largo de los años pasó por los equipos Real Zaragoza (España), Benfica (Portugal) y el Johor Darul Takzim (Malasia) hasta que en el año 2015 retornó al club. Tras 15 años lejos de "El Monumental", Aimar volvió a vestir la camiseta de River en la victoria 2 a 0 frente a Rosario Central: "quería que mis hijos me vieran jugar en esta cancha. Y cumplí un sueño, volver a vestir la camiseta de River". SE LANZA "RAMONES MANIA" Un día como hoy en el año 1988, se lanzaba "Ramones Mania", el primer álbum recopilatorio de la banda de punk. Tras el rechazo de la crítica al disco "Halfway to Sanity" (1987), "Ramones" publicó este disco que, con las célebres canciones "Sheena is a punk rocker", "Howling at the moon", "I wanna be sedated", "Needles and pins" y "The KKK took my baby away", entre otras, se convirtió en el único álbum de la banda en ser Disco de Oro en Estados Unidos.



Efemérides del día de la fecha, 31 de Mayo

