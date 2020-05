P U B L I C





Desde 1987 en que la O.M.S proclama el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco, se conmemora con mayor o menor énfasis el intento para reducir el consumo mundial de tabaco. Se considera al tabaco como una amenaza a la salud pública ya que mueren en el mundo 7 millones de personas al año siendo casi un millón de ellos, no fumadores. Esto nos muestra que ésta verdadera epidemia atenta no solo contra la salud de los fumadores sino que el daño se extiende a los que no lo son, gracias a los efectos tóxicos que provoca el humo ambiental de tabaco. El tabaquismo es la enfermedad responsable de más muertes a nivel mundial que el HIV, la tuberculosis, los accidentes automovilísticos, incendio, suicidios y homicidios, todos juntos. En Argentina fuma cerca del 25% de los adultos y fallecen 45.000 personas al año por dicha causa. Hoy que estamos familiarizados con términos como epidemia, pandemia, tasas de mortalidad, debemos trazar el paralelismo con el tabaquismo, principal causa de enfermedad no transmisible que genera discapacidad y muerte evitable en el mundo. La combustión del cigarrillo genera 4500 sustancias tóxicas, siendo 55 cancerígenas a nivel pulmonar, de cavidad oral, laringe, esófago, vejiga, riñón entre otros. Es sabido también su papel causal en las enfermedades no oncológicas graves como la EPOC y el enfisema. La nicotina es el principal componente del cigarrillo que al fumarlo genera un primer efecto placentero, aunque pasajero por lo que, empuja al fumador a tener la necesidad de continuar con su administración en forma permanente para lograr esos efectos placenteros y evitar la abstinencia, caracterizada comúnmente por ansiedad y cambios conductuales y emocionales. De todo esto se desprende que el dejar de fumar es una de las medidas más costo eficaces desde el punto de vista sanitario global y personal en la búsqueda de lograr un estilo de vida saludable y libre de drogas discapacitantes o mortales. Para lograrlo debemos definir cambios conductuales y de hábitos que no colaboran con la decisión de dejar de fumar. Como es una enfermedad adictiva éstos cambios son imprescindibles pero a la vez insuficientes, por ello, la industria farmacéutica ha diseñado medicamentos de diversas aplicaciones (parches, caramelos, chicles, spray l, comprimidos) para poder combatir en forma eficaz y duradera ésta adicción. La ayuda profesional es fundamental, y la decisión personal de enfrentarlo, vital. Dr. Bernardo Rosales Médico Clínico (MN 84860 - MP 54786) - Centro Médico Rawson

31 de Mayo; Día Mundial Sin Tabaco

Dr. Bernardo Rosales

