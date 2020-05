Arturo Remedi

Datos provisorios y temor a hablar Entre el 3 y el 5% de los contagiados de coronavirus deberán ser atendidos en camas de terapia intensiva con respirador. Es un dato del colectivo de salud mundial, logrado en la experiencia reciente del tratamiento de la presente pandemia. También se sabe que existe la posibilidad que el 80% de la población se contagie, pero que solo el 20 % requiera atención médica y de ese porcentaje entre el 3 y 5% necesite internación en terapia intensiva No necesariamente se verifica en todos lados, incluida Campana y Argentina pero es un porcentaje esperable. Por lo tanto el sistema de salud tiene un cuello de botella concreto, que es ese porcentaje de enfermos (3 a 5 %) y por lo tanto está en relación directa con la cantidad de contagiados en general para que puedan ser atendidos correctamente. La ya, a esta altura famosa curva, a la que hay que aplanar Si una determinada comunidad cuenta por ejemplo con 30 camas de terapia intensiva equipadas con respirador y el correspondiente recurso humano, médicos, enfermeras y demás auxiliares, va a poder atender en forma acorde a una población contagiada de alrededor de 600 personas ya que la estimación es que en el peor de los casos un 5% va a necesitar ese tipo de atención compleja. Ante las consultas realizadas para la elaboración de esta nota sobre el equipamiento de camas de terapia intensiva y con respirador, se produjeron dos hechos significativos. Primero la falta de acceso simple a ese dato de carácter público, incluso vital y en el centro de la agenda informativa y segundo el temor expresado por varias fuentes al rebelarlo. Todos los consultados del sistema de salud pidieron máxima discreción. Es así que al momento de escribir esta nota (28 de mayo) la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Campana no había proporcionado la información correspondiente a pesar de haberla solicitado con insistencia y de haber tenido comunicación con la misma Fuentes oficiosas aseguran que "el Hospital San José cuenta con doce camas de terapia equipadas también con respirador, más otras once de terapia intermedia". Por otro lado la Clínica Delta "cuenta con nueve camas de terapia equipadas con respirador y cuatro mas para aislados. Son en total trece" consigna el Dr. Rubén Romano concejal del Frente de Todos y miembro del equipo de conducción de la Delta. Por último el Sanatorio Vandor de la UOM Campana Zarate cuenta con ocho camas de terapia con respirador. El número entonces, de camas de terapia intensiva equipadas con respirador en todo el sistema público-privado de Campana está cerca de las treinta y tres, más otras once de terapia intermedia en el Hospital. Por lo tanto podemos concluir en forma provisoria, con los datos disponibles y de acuerdo a los porcentajes antes indicados que el sistema sanitario de nuestra ciudad está en capacidad de atender un brote de Covid 19 de hasta alrededor de 600 personas. Al momento de escribir estas líneas la última información oficial del municipio de Campana confirma 30 casos activos, aparte de los recuperados y fallecidos.

¿Cuál es la capacidad del sistema de salud de Campana ante el Covid-19?

Por Arturo Remedi

