Tercer secreto de Fátimasegún la versión difundida por News Europa, periódicocatólico del 1963, difundida en los años siguientes, entre otros, por EugenioSiragusa y GiorgioBongiovanni. TERCER SECRETO DE FÁTIMA "No tengas temor, querida pequeña. Soy la Madre de Dios, que te habla y te pide que hagas público para el mundo entero el presente mensaje. Haciéndolo encontrarás fuertes resistencias. Escucha bien y pon atención a lo que te digo: Los hombres deben corregirse. Con humildes súplicas, deben pedir perdón por los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Tú deseas que yo te dé una señal para que cada uno acepte mis palabras que, por tu intermedio, digo al género humano. Has visto el prodigio del Sol y todos, creyentes, incrédulos, campesinos, ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto. Y ahora proclama en mi nombre: Un gran castigo caerá sobre el género humano entero, no hoy, ni mañana, sino en la segunda mitad del Siglo XX. Ya se lo había revelado a los niños Melania y Maximino, en "la Salette", y hoy te lo repito a ti porque el género humano ha pecado y pisoteado el presente que le otorgué. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos determinando el andar de las cosas. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la iglesia; tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas, con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan a los pueblos y los instará a fabricar una enorme cantidad de estas armas. Y si la humanidad no se opusiese, estaré obligada a dejar libre el brazo de Mi Hijo. Entonces vendrá el día en que Dios castigará a los hombres con tal severidad, como no lo hiciera con el diluvio. Vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines si la humanidad no se convierte, y si todo quedase como hasta ahora, o peor, agravándose mayormente, los grandes y los poderosos perecerán junto a los chicos y a los débiles. También para la Iglesia vendrá el tiempo de su más grande prueba: Cardenales se opondrán a Cardenales; Obispos a Obispos; Satanás caminará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá y lo que caerá nunca se levantará. La iglesia será ofuscada y el mundo envuelto por el terror. Tiempo vendrá que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a Aquel que vendrá, pero para castigar según los designios de Mi Padre. Una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del Siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se alzará desordenando, y todo se hundirá. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos. Por todas las partes a las que se vuelva la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? El tiempo se avecina cada vez más y el abismo se alarga sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los chicos, los Príncipes de la Iglesia con sus fieles y los reyes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el que entonces, y solo entonces, reinará sobre el mundo. Al final, cuando aquellos que sobrevivan a cada evento queden aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a Su Gloria y lo servirán como en otro tiempo, cuando el mundo no era así de pervertido. Ve, mi pequeña, y proclámalo. Yo a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte". Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 miércoles 21 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

El Espíritu Santo en el Mensaje de Fátima

