125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 31 de Mayo de 2020 - Año II - Edición Nº 82 PENTECOSTÉS Mensaje de Mons. Pedro Laxague Queridos hermanos Quería saludarlos y unirme a ustedes en esta preparación a la fiesta de Pentecostés, que celebraremos este domingo. Los discípulos estaban asustados, desamparados, desorientados hoy con la pandemia y con tantas cosas que suceden en este mundo, muchas veces sentimos los mismos sentimientos de los discípulos. Ellos se reunieron junto con María y otras personas a rezar y bueno eso lo que haremos en casa en este fin de semana, rezaremos juntos en familia, sintiéndonos unidos a toda la iglesia; lo haremos con María también. Es por eso que el Papa Francisco nos invita este sábado a las 12:30 a unirnos todos los creyentes del mundo para rezar juntos el Rosario esperando la venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés el Espíritu llegó y los discípulos dejaron de lado sus temores, sus límites, su desorientación y salieron con mucho entusiasmo a hablar a las multitudes, ellos que no eran expertos en hablar, siempre hablaba Jesús, ellos no eran predicadores. Empezaron a entender profundamente el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús, mensaje divino gracias a la acción del Espíritu Santo, el espíritu de Dios y nosotros vamos a pedir que para salir de esta gran crisis en el mundo: el Espíritu nos de esa valentía, ese coraje, ese entusiasmo que nos lleve hacia adelante que nos haga salir de nuestras casas, de nuestras parroquias y poder anunciar a todo el mundo la buena noticia de Jesús. Les doy un gran abrazo y mi bendición: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Obispo de Zárate - Campana - Pedro Laxague SEMANA LAUDATO SI En la Diócesis Zárate - Campana LLevamos adelante en nuestra Diocesis la semana con 3 encuentros que compartimos en comunidad através de Zoom.Fueron 3 ricos encuentros donde profundizamos sobre el llamado de nuestro Papa Francisco al cuidado de la casa común Con la idea de juntos Vivir la Semana Laudato Si con las propuestas de La Mesa Nacional, con las consignas de cada día y conversando sobre las diferentes actividades, actitudes y cambios que estamos llevando adelante en Campana, Derqui, Pilar, Zárate y Escobar. Tuvimos la oportunidad de debatir, y preguntarnos: ¿qué actitudes tomar a la luz de la Laudato? Aprendimos cuando Fabio nos comentó sobre como hicieron la experiencia de ladrillos ecológicos, o como con Juan trabajamos por los hermanos con mayor vulnerabilidad o como con Jorge que nos invitó a profundizar sobre la Ecología integral. Participamos en actividades nacionales de la Asociación Cristiana de Empresa y el Cine Debate el film "El niño que domó el viento". También Eugenia, Mónica y Carina compartieron sus experiencias A todos queremos agradecerles por compartir lo que sucede en su comunidad y en sus proyectos. Agradecemos al Padre Fernando Crevatin por permitirnos este espacio y por haber participado de los encuentros al igual que a Diego Solano de "Renova+" y a todos los que se sumaron. Ahora el Papa extendió al Año de Laudato si! Y seguiremos con esta reflexión de Ls160: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no solo afecta al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobretodo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo q nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos más directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra?......por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Analizar la encíclica Laudato si en la clave de "Ver, juzgar, actuar" nos permitió esta semana de Reflexión Activa, para poder juntos volver a admirar la Creación como cocreadores, (ls244/245) "con Esperanza, porque Él sigue presente en el corazón de este mundo, Él no nos abandona, porque su amor nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos. Alabado sea". Los invitamos a sumarse a los encuentros y acciones que seguiremos desarrollando sobre Laudato Si en forma quincenal. ¡Gracias a todos por tan importante misión!

"Laudato Si" en las Redes CARITAS SANTA FLORENTINA Cerca de los más necesitados A partir de la situación originada por la pandemia y la legislación correspondiente al aislamiento social preventivo, Caritas Santa Florentina tuvo que replantearse la forma de implementar la caridad de la Iglesia, tratando de paliar tanto dolor por esta situación económica. Al no poder abrir la sede del Ateneo, se tuvo que rearmar la acción. En la zona céntrica, mucha gente ya estaban registrada, partiendo de ese listado, se las fue a visitar a sus casas, con las medidas de protección correspondientes, a llevarles alimentos, abrigos, ropas de bebe o lo que estaban necesitando. Por otro lado en la zona de los barrios Lubo, Las Tablitas, la Esperanza y el Tajiber, también se está procediendo de la misma manera, en la perspectiva de una Caritas Misionera. Puntualmente en el Barrio Las Tablitas, junto al Jardín de Infantes, en el Oratorio María Auxiliadora, todos los domingos se está haciendo comida para 150 familias y se distribuyen allí mismo y en el asentamiento del Tajiber. ¡Realmente ayuda tocar el cuerpo de Jesús sufriente en nuestros hermanos más necesitados!. Se ha podido comprobar cómo ha crecido el trabajo informal en nuestra ciudad y ahora hay muchos que están sin trabajo y necesitan nuestra ayuda. Para aquellos que quieran colaborar lo preferible sería hacer una transferencia a la Cuenta Corriente de la parroquia que es: Banco Santander Rio - Sucursal Campana 175 - Nº de cuenta 8430/7 - Parroquia Catedral Santa Florentina o al CBU: 0720075520000000843072 ¡GRACIAS POR TODAS LAS COLABORACIONES!

