En 1905, el equipo de los ingleses del frigorífico participó de la Primera División de la entonces Argentine Football Association. Y el 28 de mayo recibió al Estudiantes de Tristán González, figura clave para el desarrollo del fútbol en nuestra ciudad. En los primeros años del siglo pasado, nuestra ciudad vio nacer el Reformer Athletic Club, institución fundada por los ingleses del frigorífico The River Plate Fresh Meat Company. En sus instalaciones, ubicadas en la actual zona de Chiclana y Güemes, se practicó tenis, cricket, atletismo y polo, además de fútbol, actividad que le permitió marcar un hito en el deporte campanense, cuando en 1905 no sólo logró incorporarse al campeonato de la Argentine Football League, sino que fue inscripto en la Primera División. De esa manera, Reformer se transformó en el único club de nuestra ciudad en participar de la máxima categoría de lo que hoy es la AFA, más allá que su admisión en la Primera División estuvo relacionada a cuestiones políticas, según cuenta Sergio Karnincic en su libro "Entreverados con los grandes; 130 años de fútbol campanense". De hecho, el conjunto de nuestra ciudad fue el único que se incorporó al campeonato de Primera División ese año. Así, el debut de Reformer se dio en ese 1905. Fue el 7 de mayo, cuando visitó a Quilmes AC en un encuentro en el que resultó goleado 12-0. Dos semanas después volvió a jugar como visitante y nuevamente fue goleado: perdió 14-0 ante el histórico Alumni, ganador de diez campeonatos entre 1900 y 1911 (solamente no se impuso en 1904, cuando lo hizo Belgrano Athletic Club). Después de esas dos primeras fechas llegaría el gran momento para nuestra ciudad: el primer partido oficial de Reformer como local. Se disputó el 28 de mayo en un "espléndido field" y "ante numerosa concurrencia", según describió La Prensa, tal cual lo cita Karnincic en su obra. El rival fue el Estudiantes de Tristán González, "hijo de Campana, más tarde médico de esta ciudad y esposo de una distinguida dama de nuestra sociedad, doña María Luisa Laguingue de González", según la descripción de Ramón Pereyra en "Del Campana Antiguo: el fútbol de mis tiempos", publicado en 1959. Por su parte, Karnincic considera a González como "el padre del fútbol campanense", por su insistencia para la creación de clubes criollos en la ciudad. Aquella tarde del 28 de mayo de 1905, Reformer formó con W. Nash; James Paterson, Felipe Mallet; Herbert Barron, Mauricio Mallet, Percy Compton; Alejandro Christensen, John Sullivan, Harry Cunningham, Richard Gibbs y Stanley Burt. La historia, en cuanto al resultado, no varió para el elenco campanense: perdió 8-0 y de esa manera quedó con registro de tres derrotas en tres partidos, 34 goles en contra y ninguno a favor. Sus primeros dos tantos los marcaría en la fecha siguiente frente al vigente campeón Belgrano Athletic Club (derrota 6-2), mientras que su primera victoria llegaría en la quinta fecha al golear 12-1 a Barracas. Finalmente, en ese campeonato que contó con la participación de siete equipos, Reformer culminó en el 5º puesto con 7 puntos (le ganó posteriormente los puntos a Quilmes y Barracas, mientras que su único empate fue un 1-1 con Lomas Athletic). El campeón en ese 1905 fue Alumni, que recuperó la corona gracias a una campaña de 10 victorias, un empate y una derrota, con 43 goles a favor y 8 en contra. Al año siguiente, en 1906, se incorporaron cuatro nuevos equipos a la Primera División y el campeonato se dividió en dos zonas: Reformer fue 5º en el Grupo A. En 1907, el elenco campanense terminó en el 7º puesto entre once equipos, mientras que en 1908 su rendimiento volvió a ser pobre y concluyó 8º entre 10 participantes, ya con varios jugadores "criollos" en su formación. Finalmente, en 1909 disputaría su última temporada en la máxima categoría: al terminar en el 9º y anteúltimo puesto descendió a la Segunda, donde jugaría en 1910, en lo que sería su última temporada en la Argentine Football Association. Aquel encuentro del 28 de mayo de 1905 frente a Estudiantes en Campana fue la primera presentación oficial de Reformer en Campana, pero no fue el primer partido oficial que se jugó en nuestra ciudad. En 1891, durante el primer campeonato de la Argentine Football Association League, el Buenos Aires y Rosario Railway hizo dos veces de local en Campana: el 21 de junio venció 4-0 a Saint Andrews, mientras que el 26 de julio cayó 4-0 ante Old Caledonians.

EN 1905 REFORMER FUE ADMITIDO EN LA PRIMERA DIVISIÓN DE LA AFA. FUE EL PRIMERO DE CINCO CAMPEONATOS QUE DISPUTÓ EN LA MÁXIMA CATEGORÍA (FOTO: GENTILEZA SERGIO KARNINCIC, AUTOR DE “ENTREVERADOS CON LOS GRANDES; 130 AÑOS DE FÚTBOL CAMPANENSE").





EL EQUIPO DE ESTUDIANTES DE 1905, RIVAL DE REFORMER EN AQUEL ENCUENTRO DEL 28 DE MAYO QUE SE DISPUTÓ EN CAMPANA (FOTO: GENTILEZA SERGIO KARNINCIC).



Fútbol Campanense:

Se cumplieron 115 años del primer partido oficial de Reformer en Campana

