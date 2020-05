Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 31/may/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 31/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

BAYERN, IMPARABLE Por la 29ª fecha de la Bundesliga, Bayern Munich goleó ayer 5-0 a Fortuna Dusseldorf y estiró su ventaja como líder del reanudado campeonato alemán: llegó a los 67 puntos y, cuando restan cinco fechas, le sacó diez de ventaja al Borussia Dortmund, que hoy visita al Paderborn (13.00 por ESPN). Por esta 29ª jornada ya jugaron también: Friburgo 0-1 Bayern Leverkusen (Lucas Alario ingresó en el ST, mientras Exequiel Palacios quedó en el banco); Schalke 0-1 Werder Bremen; Hertha Berlin 2-0 Augsburgo; Wolfsburgo 1-2 Frankfurt (David Abraham fue titular); y Mainz 0-1 Hoffenheim. En tanto, hoy se medirán Borussia Monchengladbach vs Union Berlin (10.30 por Fox Sports) y mañana lo harán Colonia vs Leipzig (15.30 por ESPN). DELPO, SIN COACH Mientras sigue con su recuperación física y en el medio de la interrupción del ATP Tour por la pandemia de coronavirus, Juan Martín Del Potro liberó definitivamente al entrenador Sebastián Prieto y anunció que ya no trabajarán juntos. "Quiero contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo con mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper por estos años juntos, gran coach y gran persona. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!", señaló la torre de Tandil en sus redes sociales. El vínculo entre Delpo y Prieto había comenzado en el US Open de 2017 y durante este período, el tenista alcanzó su mejor posición histórica (3º en el ranking mundial) y ganó su único Masters 1000 (Indian Wells 2018). FEDERER, EL 1 La Revista Forbes dio a conocer el ránking con los 100 deportistas mejor pagos en los últimos 12 meses y, por primera vez en la historia, un tenista se encuentra arriba de todo: Roger Federer embolsó 106 millones de dólares y, de ese modo, superó a los futbolistas Cristiano Ronaldo (105) y a Lionel Messi? (104), quienes completaron el podio. Más allá de los 103 títulos conquistados en su carrera (20 Grand Slams), casi la totalidad de los ingresos del suizo se dan por acuerdos publicitarios. Tanto es así que facturó 100 millones por sus vínculos con Uniqlo (por la que Federer dejó Nike), Credit Suisse, Mercedes Benz y diez marcas más. En ese sentido, le sacó una gran ventaja al portugués y al argentino, quienes embolsaron 45 y 32 millones, respectivamente. ¿JAGUARES EN RIESGO? Ante las limitaciones que impone la pandemia de coronavirus y ante la incertidumbre de lo que será la denominada "nueva normalidad" a futuro, crecen las versiones que indican fuertes cambios en el Super Rugby, el certamen que reúne a los principales equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica junto a la franquicia argentina Jaguares y la japonesa Sunwolves. En Oceanía se menciona la posibilidad de disputar un campeonato acotado geográficamente a dicho continente (se sumarían equipos de Fiji y Samoa), lo que podría dejar a Jaguares sin una competencia relevante, afectando así los ingresos que permiten sostener a este equipo profesional que es la base del Seleccionado Nacional. FORMULA 1: ¿CON PÚBLICO? El Gobierno de Austria confirmará en las próximas horas la realización de las dos carreras inaugurales del calendario 2020, el primer y segundo fin de semana de julio. El promotor del GP de Austria envió a principios de mes una petición formal al Gobierno y al Ministerio de Sanidad del país para dos carreras. En este informe, el circuito de Spielberg se comprometía a no tener a más de 2.000 personas en el paddock y a realizar test a todo el personal de la Fórmula 1. En un primer momento, se esperaba que las carreras fuesen completamente sin público, pero eso podría cambiar: el gobierno austríaco aceptaría una determinada cantidad de aficionados 500 espectadores.



