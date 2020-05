Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 31/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Fútbol Infantil:

DIFICIL: Alan Ruggiero hizo referencia a la difícil situación que está transitando el automovilismo ante tantos días sin actividad por la cuarentena.La expansión del Coronavirus por todo el país apagó los motores de todo el automovilismo nacional hace ya más de dos meses. Esto le trajo complicaciones económicas, entre otras, a pilotos y equipos. El que habló sobre esta situación fue el piloto de Turismo Carretera Alan Ruggiero. DEBUT: El campeón de la copa invitados 2019, Agustín Joseph estuvo presente en la primera cita disputada en Concepción del Uruguay formando parte de las filas del SJ Racing junto a Héctor Mercado.En su primer contacto con el equipo dirigido por Guillermo Borla, el piloto de San Isidro logró destacarse al terminar en el 3° puesto de la segunda final desarrollada el domingo en Concepción, obteniendo su primer podio como piloto titular. ANSIOSO: Santiago Acuña Cada vez falta menos ! Me cuesta mucho tener cada tornillo cada tuerca y de apoco voy armando todo ! Gracias a Juan y a Mauro por está mano enorme ! La verdad que muchas gracias ya tengo motor dijo muy ansioso el cartero campanense DAMAS: Cuando se reanude el automovilismo y arranque el campeonato 2020 de ALMA, se vendrá un binomio femenino se trata de eJaqueline Palmisano-Lola Inghiotti. Dos pilotos que compartirán en la Clase 3 el Fiat Uno del Minardi Racing. Bienvenidas al mundo del auto con techo CAMBIO: Cesar_Vazquez cambia de auto en la Clase 3. El piloto de Pilar dejará el Fiat Uno para subirse a un Chevrolet Corsa ex Turismo Pista para encarar la temporada 2020 de ALMA cuando se reactive el automovilismo. El auto ya está en el taller del BM Racing de @om.ar168 para comenzar con los trabajos de preparación. CONFIANZA: Si bien los dos primeros resultados no lo terminaron de convencer en cuanto a la sumatoria de puntos final, el rendimiento general del Fiat Uno Way que utiliza Thomás Marchesin le permite mantener la confianza alta rumbo a una posible reanudación, reconociendo que la expectativa pasa por pelear entre los protagonistas principales hasta el final y en dicho camino se encuentra pensando en sus planes para futuras competencias. COLABORADOR: Ya nadie duda que el cambio puesto de manifiesto por Mauro Santucho comienzan a marcar que si el automovilismo no arranca a corto plazo pasara a ser un gran colaborador en el mundo de la construcción donde a diario se lo ve trabajar y ya comenzó a conocer el secreto de cada azulejo como ademas se armar un piso para comedor o pieza lo que se dice un winner el robusto motorista por ahora de la calle Chacabuco GRABAR: El hombre intento con su celular grabar algo como par demostrar que sabia del tema pero algo fallo y solo se pudo ver en el video su cara desconcertada ante la ayuda de su señora Zulema y su hija Constanza que lo sacaron de tal incomoda posición al Gaby Toledo que en su desesperación no podía ni apagarlo ,,es verdad aunque usted no lo crea. PLANIFICAR: El autódromo "Juan Manuel Fangio" podría tener otra variante, utilizando parte del circuito chico, el paso debajo del puente incorporando una chicana y la última curva. La primera simulación ya se le presentó al ingeniero Sergio Salazar Se planifican trabajos en el autódromo "Juan Manuel Fangio de Balcarce, en este caso con lo que podría ser la incorporación de un nuevo circuito. El mismo estaría conformado por la mayor parte del trazado chico, sumando a ello una chicana antes de ingresar al puente, el tránsito por debajo del mismo, la utilización de la recta que va a la última curva y el ingreso a la recta, donde inmediatamente habrá un descenso a la segunda curva. PRUEBAS: La marca KTM llevó a Pol Espargaró y Dani Pedrosa a Austria para utilizar el Red Bull Ring de Spielberg y ser el primer equipo de MotoGP en entrenar luego de iniciada la pandemia de COVID-19.El equipo KTM aprovechó el vínculo con su patrocinante principal y se dirigió al Red Bull Ring de Spielberg ubicado en un país como Austria, donde las restricciones por el estado de emergencia sanitaria son menores que en otros europeos. Miércoles y jueves serán utilizados para entrenamientos privados con Pol Espargaró, piloto titular, y Dani Pedrosa, contratado para desarrollar en pruebas. CONFIRMAR: El Ministerio de Salud Pública del vecino país habilitó el autódromo "Víctor Borrat Fabini" de El Pinar para que reanude la actividad con entrenamientos.El deporte motor en Uruguay está de vuelta tras recibir este martes 26 de mayo la aprobación del Ministerio de Salud de dicho país para que los deportes comprendidos dentro de la llamada "Fase 1" comiencen su regreso a la actividad, dentro del que se encuentra el automovilismo. CONTINUARA: Lowes continuará con Kawasaki en 2021El británico, quien debutó en esta temporada con la escuadra campeona y lidera el actual campeonato, firmó un año más de contrato, por lo que el año que viene seguirá al mando de la Ninja ZX-10RR. lex Lowes y el Kawasaki Racing Team WorldSBK extendieron por un año más su vínculo, por lo que el británico montará la Ninja ZX-10RR hasta fines de 2021. FIRMA: La escudería italiana anunció este miércoles la firma del contrato con el australiano para la próxima temporada, con opción de ampliarlo hasta 2022. Dovizioso sería su compañero el año que viene, aunque aún no renovó. Otro australiano tratará de hacer historia en Ducati. Tras el campeonato de Casey Stoner en 2007, único título de la marca de Borgo Panigale en MotoGP hasta el momento, ahora será Jack Miller quien intente darle un nuevo lauro a partir de 2021. ROBOS: La Asociación Sanjuanina de Volantes sostiene el Autódromo "El Zonda - Eduardo Copello" de San Juan en plena cuarentena con trabajos de mantenimiento que se potencian por infaustos hechos de robo e inseguridad.De tener las tareas listas para una competencia de Súper TC2000 pautada par el fin de semana del 22 de marzo a la situación que terminó por cancelar (aún sin definición) la actividad normal del mundo pasó mucho tiempo. Y como en todo, el mantenimiento es necesario tanto para el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello como para cualquier otro, aunque en este caso algunas sorpresas se encontraron. CAMBIOS: Anuncian importantes cambios para la Fórmula 1El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprobó formalmente una serie de reglas que iniciarán desde 2021.Luego de una votación electrónica, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA autorizó los cambios que se llevarán a cabo en la Fórmula 1 durante los próximos años, tanto en la parte técnica como en términos deportivos y financieros. Se destaca el nuevo techo presupuestario, la congelación de elementos o un sistema de ´tokens´ para limitar el desarrollo. ENFASIS: El escribano de Lincoln señaló que el énfasis del entonces principal dirigente de Turismo Carretera por ver a su hijo campeón lo desgastó políticamente y aclaró que nunca tuvo influencia en las decisiones del equipo Lincoln Sport Group. Además, destacó las virtudes del campeón 2013, a quien consideró que "no era un apasionado del automovilismo". "Si no hubiese existido Diego Aventin como hijo de Oscar, creo que todavía estaba en la presidencia de la ACTC. Las cosas que él hizo por su hijo le hizo perder poder y credibilidad", se refirió Hugo Cuervo sobre Oscar Aventín, cuando era el máximo dirigente de Turismo Carretera PLANIFICAR: Antes del comienzo de la cuarentena llegó a la ciudad de Arrecifes el auto que es propiedad de Federico Alonso, el cual se repasará íntegro pensando en una posible vuelta a las pistas del piloto de Río Gallegos. Federico Alonso planifica retornar al Turismo Carretera una vez que se reinicie la temporada 2020, para ello afrontará un nuevo proyecto tras lo que fue el año pasado su reingreso a la categoría con un flamante Chevrolet, en ese momento atendido por el Taco Competición. CANCELAR: La competencia que iba a ir de Moscú a Kazan, del 2 al 11 de julio, fue suspendida por recomendación del Ministerio de Deportes ruso y la Federación del Automóvil. "Hemos hecho un trabajo notable, pero esta decisión debe ser aceptada y entendida", comentó Chagin, director de la prueba. La décima edición del Rally de la Seda, escenario del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM como de la Copa Mundial de la FIA para Rally Cross Country, fue suspendida como consecuencia de la pandemia de coronavirus. NOTA: En el ultimo programa televisivo de MOTORSPORT la semana pasada se pudo ver al ex pioto Pablo Villaverde realizando una nota a Cristian Corsi donde nuestro personaje se desenvolvió con soltura y mostró sus condiciones y su conocimiento de automovilismo algo que nunca decidió ejercer mas allá de la invitación que le hicieron llegar TOMAR: Los organizadores del Gran Premio de formula uno de Holanda tomaron la decisión de no participar del campeonato en esta temporada ante la imposibilidad de que pueda concurrir público. "Nos gustaría celebrar el regreso de la F1 con las tribunas llenas", dijo Lammers, director del GP.Era casi un hecho que el regreso del circuito de Zandvoort al calendario del Mundial de Fórmula 1 no se concretaría en este 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero los organizadores del Gran Premio de Holanda tenían una luz de esperanza de poder concretarlo con público. DIALOGAR: Matías Lammens habló del automovilismo: "Sobre el fin de semana analizaremos los protocolos"El Ministro de Turismo y Deporte de la Nación diálogo por primera vez sobre la situación en el deporte motor en torno a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.A la espera del regreso del automovilismo argentino, que continúa sin fecha de reanudación tras la suspensión por el avance de la pandemia del coronavirus, el Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, habló por primera vez de la actividad desde que se implementó la cuarentena obligatoria y aseguró que sobre el fin de esta semana se analizarán los protocolos que fueron enviados por las diferentes categorías. Sin dudas, un importante paso para su vuelta. SÚPER TC2000 ESPORT: Agustín Canapino logró el título en el Campeonato de las Estrellas 2, luego de terminar segundo en Rafaela. Ardusso no pudo largar y ganó Llaver.El "Gran Simulador" cumplió con los pronósticos que lo indicaban como el gran candidato a llevarse el campeonato oficial del Súper TC2000 eSport. Agustín Canapino se consagró en el certamen virtual de la categoría y, aunque suene extraño por su conocida reputación en el mundo del simracing, este es su primer título importante en la especialidad, por su parte el campananse Matias Milla quedo quinto en el torneo GIRAR: La Asociación de Karting Patagonia Sur en Comodoro Rivadavia, concretó hoy en su kartódromo Internacional, las pruebas oportunamente previstas. Fue un éxito.De esta manera y concretada la actividad sabatina la Asociación de Karting Patagonia Sur es el primer club del país en habilitar entrenamientos para el karting. Fue bajo un estricto control DEBUTARA: El arrecifeño debutará en el Campeonato de las Estrellas 2 con el Juncos Racing y se entusiasma con replicar ese equipo en la realidad.Norberto Fontana es un histórico piloto del TC2000, categoría a la que se sumó luego de su trayectoria internacional y en la que logró dos campeonatos (2002 y 2010), y esta noche regresará de manera virtual en su debut en el Súper TC2000 eSport junto al Juncos Racing, aunque se ilusiona con que esa alianza se pueda trasladar a la categoría real CANCELADA: La tradicional competencia que une Argentina con Chile, en su edición nº 47, ha sido cancelada debido a las restricciones provocadas por el coronavirus La Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADEFA), conjuntamente con el Automóvil Club de Rio Grande, han decidido supender la edición n° 47 del "Gran Premio de la Hermandad", tradicional competencia de Rally que une los caminos de Argentina y Chile.en un comunicado realizado en forma conjunta se informá esta cancelación debido a la pandemia del Coronavirus y las restricciones que esto ha causado en ambos países, postergando la realización de esta histórica competencia para 2021. FUTURO: En un podcast de la Fórmula 1, el ex piloto escocés se refirió al posible futuro del alemán cuatro veces campeón del mundo. El futuro de Sebastian Vettel es una incógnita. Hace unas semanas, el alemán señaló que no estará en Ferrari y ya comenzaron varias especulaciones con respecto a cuál será el equipo en el que correrá. Las opciones son reducidas y a pesar de que Mercedes será la opción ideal, quizás se deba conformar con algo menos brillante si quiere continuar en la categoría. FECHAS: Silverstone podrá celebrar dos fechas de F1 pese a la cuarentena, Boris Johnson intervino para garantizar las carreras del 26 de julio y el 2 de agosto.De manera lenta, pero con paso firme, la Fórmula 1 emoieza a desenredarse de la crisis generada por la pandemia con una temporada que todavía no se ha podido iniciar. En ese camino de noticias que conducen al arranque del año que está estipulado para el primer fin de semana de julio en Austria, se supo hoy que el Gobierno del Reino Unido dará luz verde al circuito de Silverstone para celebrar dos Grandes Premios de Fórmula 1. Los dos serán a puertas cerradas, a pesar de la cuarentena obligatoria de 14 días que impondrán a los que crucen sus fronteras a partir del 8 de junio. POTENCIAL: Cyril Abiteboul, jefe del equipo Renault de Fórmula 1, dijo que primero tendrán que conocer el potencial del auto en pista para luego poder sondear a algún piloto Las últimas semanas dentro del mundo de la Fórmula 1 fueron convulsionadas debido a los cambios de pilotos que hubo en los equipos para 2021. Sebastian Vettel anunció su salida de Ferrari y Carlos Sainz Jr. será su reemplazante. Por su parte, Daniel Ricciardo sustituirá al español en McLaren, pero lo que aún no se sabe es quién se sentará en la butaca que quedó vacante en Renault. Según, Cyril Abiteboul, jefe del equipo de la marca francesa, eso no se sabrá hasta que no vuelva la actividad.

