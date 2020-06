Tenaris donó más de 4 mil protectores faciales destinados a pymes industriales bonaerenses

Es un aporte para asegurar el cumplimiento del protocolo COVID-19 en el marco de la pandemia. Los elementos de bioseguridad fueron fabricados en la planta Campana. La entrega se concretó a través de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Comprometida con su cadena de valor y el tejido productivo del país, Tenaris donó más de 4 mil protectores faciales de fabricación propia a diversas asociaciones integrantes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). La entrega se dio en el marco de una pandemia que ha impactado fuertemente en los niveles de actividad económica. Sin embargo, muchas pymes bonaerenses han vuelto a operar y se encuentran con el desafío de cumplir el protocolo COVID-19 mandatorio. "Este es un donativo que nos acerca no solamente a las empresas asociadas a nuestra unidad de negocios, sino a todo el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, a los pequeños y medianos empresarios les está costando movilizar los recursos necesarios para afrontar la pandemia. Por eso debemos reforzar los vínculos, trabajar mancomunadamente y mantener el diálogo intersectorial", expresó Alejandro Gentile, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Techint. Tenaris lleva fabricados más de 47 mil protectores faciales, que fueron distribuidos primero entre sus colaboradores del Centro Industrial Campana, y luego a sus familias, vecinos de la comunidad e instituciones sanitarias, de emergencia y seguridad. También se enviaron unidades a las bases regionales de Neuquén y Comodoro Rivadavia y a las plantas en Valentín Alsina, Villa Constitución (Santa Fe) y Villa Mercedes (San Luis). Además, hubo entregas especiales a cargo de tres colaboradores que llevaron protectores faciales a sus localidades de origen: Las Flores, en territorio bonaerense, y Salto Grande y Santa Fe capital. Y un envío de 1.000 unidades voló hacia Arabia Saudita, país donde Tenaris posee importantes operaciones, como un aporte del personal de Campana para cuidar la salud de los colegas árabes. El donativo a las industrias bonaerenses fue recibido por Martín Rapallini, presidente de la UIPBA. "Estamos muy agradecidos por la donación de Tenaris. Es muy importante el compromiso que tienen las empresas con su territorio, región y gente. Está claro que la industria bonaerense ha estado a la altura de la pandemia: las que podían fabricar lo han hecho y las que no, procuraron que su personal permanezca en casa. Y todas han colaborado con el sistema sanitario. Son tiempos difíciles, pero en unión saldremos adelante", expresó. Los más de 4 mil protectores faciales se distribuirán entre las cámaras industriales de Campana, Zárate, San Martín, Quilmes, Tigre, Berazategui, La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, La Plata, Ezeiza y Tres de Febrero, así como entre las entidades Fogaba, Adiba, Red Parque y el sector del vidrio. Juan Fernández, representante de la Agencia de Desarrollo Campana, resaltó "el gran apoyo de Tenaris para las pymes de Campana, a las que distribuiremos los protectores faciales por medio de nuestro programa de padrinazgo". La fabricación y donación de protectores faciales es una de las líneas de acción implementadas por Tenaris como respuesta a la pandemia de COVID-19, en el marco de un plan de inversión de 1,9 millones de dólares que contempla: Fortalecimiento de infraestructura. Tenaris y Techint Ingeniería y Construcción llevaron adelante la obra que intervino el sistema de soporte para camas de la unidad de terapia intensiva del HMSJ. Mediante el incremento del caudal y presión del aire comprimido, la mejora de la infraestructura eléctrica y el reemplazo del sistema de acumulación de oxígeno medicinal, el nosocomio puede disponer ahora de hasta 40 cámaras con asistencia mecánica respiratoria. Además, Tenaris donó 700 mil dólares para el proyecto del Hospital Solidario de Alta Complejidad para pacientes con COVID-19, que lidera el Hospital Universitario Austral y que atenderá para pacientes sin ningún tipo de cobertura médica. La empresa también participa de manera activa en su diseño y montaje. Complejización de operaciones médicas. Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia médica de distintos centros médicos de la región. En total se donaron 16 camas de terapia intensiva, 12 al HSMJ y 4 al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, junto equipamiento complementario: 16 flujímetros, 16 bombas de infusión, 16 manómetros de aire comprimido y 16 manómetros de oxígeno. También se entregaron 40 tubos se oxígeno al centro de aislamiento intermedio que el Municipio de Zárate montó en su Hogar de Ancianos, luego de trasladar a los adultos mayores a otro establecimiento. Insumos de bioseguridad. A la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.500 barbijos especiales N 95; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se hicieron donaciones a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y a la Diócesis de Campana y Zárate. Centro de aislamiento COVID-19. Tenaris cedió en comodato al Municipio de Campana las instalaciones del Hotel Siderca para ser usado como centro de aislamiento para pacientes leves o con cuadros sospechosos de infección por coronavirus. El acuerdo no contempla gasto alguno para la comunidad. El Hotel Siderca, que fue especialmente acondicionado para este nuevo propósito, cuenta con un total 52 habitaciones y servicio de recepción y seguridad las 24 horas. Mientras dure el comodato, Tenaris se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones. Además, personal administrativo del Hotel recibió capacitaciones por parte de autoridades sanitarias para asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes. Intercambio de experiencias médicas. Referentes médicos de Humanitas, la red de hospitales que el Grupo Techint gestiona en Italia, compartieron mediante videoconferencia experiencias y mejores prácticas desarrolladas contra el COVID-19 con colegas del sistema sanitario de Campana y Zárate. También participaron profesionales médicos y funcionarios de Ramallo, San Nicolás, Pilar, Bahía Blanca, Neuquén y Añelo, así como de Brasil y México.

