La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jun/2020 Coronavirus en Campana:

Nueve vecinos recibieron ayer el alta al superar la enfermedad







Por ello bajó el número de casos activos en nuestra ciudad, a pesar que entre domingo y lunes se conocieron seis nuevos contagios. En el país, este lunes se sumaron 17 fallecimientos y las víctimas fatales ya ascienden a 556. A través de su Informe Diario de situación, la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Campana comunicó ayer la recuperación de nueve vecinos de nuestra ciudad que recibieron el alta tras haberse contagiado coronavirus. Se trata de pacientes que, en su gran mayoría, estaban internados en el Hospital San Jose y, en otros casos, alojados en el centro de aislamiento que funciona en la Tenaris Residence (ex Hotel Siderca). Para considerar que una persona se recuperó del contagio de coronavirus, el protocolo vigente establece que debe dar negativos en dos test PCR. Y así fue lo que sucedió con este grupo de nueve vecinos: luego del primer negativo, ayer recibieron el segundo resultado favorable y lograron el alta médica. Con esta novedad, el número de casos activos en Campana disminuyó hasta 29, más allá que entre domingo y lunes, fueron confirmados siete nuevos positivos en nuestra ciudad. De esta manera, el escenario actual para el distrito marca un total de 47 contagios desde que se inició la pandemia: 29 son casos en curso, mientras que los restantes 18 se dividen ahora en 15 recuperados y 3 fallecimientos (de estas tres víctimas fatales, solo dos se produjeron en nuestra ciudad y se dieron en los primeros días de abril). Por su parte, la Municipalidad de Zárate informó el domingo seis nuevos contagios en la vecina ciudad, donde, ahora, los casos positivos totales acumulados desde el inicio de la pandemia ascendieron a 20. De esa cifra, 14 se encuentran activos. Los seis nuevos infectados en Zárate son tres mujeres (de 26, 40 y 68 años) y tres hombres (de 19, 22 y 52 años). Tres de estos casos corresponderían a trabajadores de una franquicia gastronómica que se encontraba en actividad con el sistema "take away". LUNES: 17 MUERTOS El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes 17 fallecimientos a causa del coronavirus, por lo que la cifra de víctimas fatales en el país desde que comenzó la pandemia ascendía anoche a 556 en total. De acuerdo al informe de la cartera sanitaria, ayer fallecieron once hombres y seis mujeres. Ocho de esas personas vivían en la Ciudad de Buenos Aires: cuatro hombres (de 50, 70, 72 y 86 años) y cuatro mujeres (de 70, 83, 91 y 92 años). Por su parte, la Provincia de Buenos Aires sumó cinco muertes: cuatro hombres (de 56, 69, 78 y 80 años) y una mujer (de 81 años). Tres de los cuatro restantes casos fatales se dieron en la provincia de Chaco, donde fallecieron dos hombres de 44 y 47 años y una adolescente de 14 años. El cuadro se completó con la muerte de un hombre 70 años en la provincia de Córdoba. En tanto, ayer fueron confirmados 556 nuevos contagios en el país, por lo que Argentina llegó a un total de 17.415 casos positivos desde que comenzó la pandemia, siempre de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Del total de enfermos confirmados este lunes, 274 son de la Ciudad de Buenos Aires, 252 de la provincia de Buenos Aires, 3 de Chaco, 6 de Corrientes, 8 de Mendoza, 3 de Neuquén, 11 de Río Negro, 3 de Salta, 1 de Santa Cruz, y 3 de Santa Fe. De todos los casos registrados hasta el momento, 974 (5,6%) son importados, 7.532 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 6.263 (36%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PACIENTES QUE RECIBIERON EL ALTA SE ENCONTRABA EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ. OTROS SE HALLABAN EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO QUE FUNCIONA EN EL EX HOTEL SIDERCA.

#Dato 28 son los casos confirmados de #Covid_19 en nuestra ciudad, así lo informó la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana. Evitemos contagios. Es importante mantener los cuidados de Distancia Social, el uso de barbijo, alcohol y lavado de manos. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/hH41iVrUfR — Daniel Trila (@dantrila) June 1, 2020

Coronavirus en Campana:

Nueve vecinos recibieron ayer el alta al superar la enfermedad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar