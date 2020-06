La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jun/2020 El comisario Juárez deja el Comando Patrulla







Su próximo destino será la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte 1, con asiento en nuestra ciudad. Luego de recibir un botellazo en su rostro, la sargento Grosso continúa internada en el Fitz Roy. Continúan las novedades en el tablero policial de Campana. Luego de la reciente designación del comisario inspector Juan Gómez para estrenar el rol de jefe de Estación de Policía Campana (con mando y coordinación del Comando Patrulla, Comisaría Primera, Destacamento Los Cardales, la Comisaría de la Mujer y la Familia, y la Policía Local) ayer trascendió que el comisario inspector Rubén Juárez deja la jefatura del Comando Patrulla Campana. Fuentes seguras explicaron a La Auténtica Defensa que el movimiento se trata de un tema de jerarquías: "Juárez es comisario inspector cómo Gómez, y de alguna forma el Comando Patrulla le quedó chico. Es nada más que eso", confiaron. Sobre el lugar vacante, todavía no hay candidato pero se descartaría que sea para el ex jefe Viguier. "Alejandro sería ideal: además de ser nacido y criado en Campana, cuando fue Jefe del Comando fue uno de los padres del diseño de las 10 cuadrículas para el patrullaje de la ciudad. Pero no es frecuente en la bonaerense repetir el puesto, y no me suena que esta sea la excepción. Gómez sigue evaluando candidatos". El nuevo destino de Juárez será como asistente del comisario mayor Juan Carlos Ruggero, quien quedó a cargo de la ahora Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte I con asiento en nuestra ciudad (integrada por los partidos de Campana, Zárate, San Antonio de Areca, San Andrés de Giles, Exaltación de La Cruz y Carmen de Areco). En otro orden de cosas, también confirmaron que si bien la investigación continúa (por el episodio del barrio Lubo en el que hirió de bala a un sospechoso en fuga el domingo 17 de mayo) el comisario Alberto Utrera sigue en funciones normalmente: "Hasta el momento no hay mayores novedades como para que no sea así". Finalmente, la sargento del Comando Patrulla Campana María Itatí Grosso (quien fuera impactada con un botellazo en su rostro el viernes alrededor de las 5 de la mañana en el barrio San Felipe) continúa internada en el Centro Médico Integral Fitz Roy, que tiene un acuerdo con IOMA. "Estamos todos muy movilizados por lo que le pasó a Grosso. Dentro de lo malo, lo bueno es que está bien. Después de recibir más de 20 puntos en la cara, ahora se está viendo que no le queden marcas. La DDI está investigando para que el hecho no quede impune y no se descarta que haya novedades al respecto", concluyeron.

Juárez vino al Comando Patrulla en 2017 desde la comisaría 1ra. de San Isidro, territorio conocido del Superintendente Ruggero.



El comisario Juárez deja el Comando Patrulla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar