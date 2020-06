"Más que el coronavirus, me da miedo la gente que lo niega"

La Auténtica Defensa habló con la empleada de la Clínica Delta que se recuperó de COVID-19. Si bien la mujer no desarrolló un cuadro grave, pasó 12 días en aislamiento sin poder ver a su hijo. "Todos los días esperaba despertarme con algún síntoma", contó. Y pidió empatía para cuidarse entre todos: "Hoy fui al almacén y una mujer me dijo que usaba como quería el barbijo porque no creía en el virus".

Ese viernes su turno en la Clínica Delta comenzaba a las 5 de la mañana, pero cuando despertó supo que no sería un día de trabajo más. Tenía fiebre, 38.5 grados, y estaba transpirada, indicio de un pico más elevado. Además, desde la noche anterior un dolor de garganta intenso no la dejaba tragar. Entonces dio aviso al sanatorio, ingresó por el acceso especial para cuadros sospechosos y esperó atención médica. En una hora estaba internada y con tres estudios hechos: placa de tórax, extracción de sangre arterial para chequear niveles de oxígeno y el test de COVID-19.

"Me sorprendí cuando llegó el positivo, porque lo tomé como un cuadro producto del cambio de clima. Además estoy segura que, por la rigurosidad de los protocolos, en la Clínica no me contagié", afirmó la empleada administrativa en contacto con La Auténtica Defensa.

"Luego del positivo todos los días esperaba despertarme con algún síntoma", reconoció la mujer. Sin embargo, desde ese sábado no tuvo ninguno más. Los doce días en aislamiento los pasó en buen estado de salud, aunque sin poder ver a su hijo ni al resto de sus familiares, lapso que afrontó apañada en los cuidados médicos, de las enfermeras y las chicas de limpieza. "Me mimaron muchísimo", valoró.

El caso de la colaboradora de la Delta fue el séptimo confirmado de la ciudad y el último recuperado de lo que podría llamarse hoy la "primera ola" de contagios. Tras su alta médica, Campana pasó 10 días sin casos activos detectados, hasta el inicio de la ola actual que ya acumula 39 contagios, con 11 pacientes dados de alta.

Después de los dos negativos requeridos para poder irse de la clínica, la mujer cumplió el resto de los días de aislamiento protocolar en su casa y, a pesar incluso que los anticuerpos generados podrían hacerla inmune al virus -algo que la ciencia todavía investiga-, sigue cumpliendo a rajatabla la cuarentena y sus disposiciones.

"Podría decirte muchas cosas. Creo que lo fundamental es que la gente tome más conciencia y sea empática. Justamente hoy me crucé con una persona en un almacén, una señora de unos 50 años aproximadamente, que tenía el barbijo en la pera. Le pedí que se lo acomode y me dijo que el coronavirus no existe, que es un invento. No quise entrar en discusión. Yo no me victimizo: lo que me pasó a mi le pasó a miles de personas y va a seguir pasando. Pero hay que tomar conciencia. Es algo real, existe, y yo tengo la suerte de ser una persona joven, sin ninguna patología de base. El virus no me perjudicó como sí lo hizo con un montón de gente. Por eso digo que hay que tener empatía, porque lo que nos está matando es la individualidad de cada uno, el `a mi no me va a pasar´", sostuvo.

Y agregó: "Me dolió mucho haber encontrado a esa señora. Más que el coronavirus, me da miedo ese tipo de gente, la que cree que no está, que no existe y hace vida normal, minimizando lo que pasa. Creo que no les importa la cantidad de gente que se muere por día".

La colaboradora de la Delta volvió a su trabajo y hace vida normal. Con el COVID-19 cada vez más lejos en su espejo retrovisor, se anima a recomendarle a los nuevos pacientes -"siempre que el nivel del cuadro se los permita"- aprovechar el aislamiento forzoso "para ponerse al día con alguna serie o leer un buen libro". Eso sí: avisa que el confinamiento "es duro" y que te lleva a valorar más "las cosas de todos los días, como un abrazo a los hijos y a los papás".

Ya en casa, un día los síntomas del coronavirus regresaron. Dolor de garganta y esta vez malestar en todo el cuerpo. La mujer imaginó lo peor. ¿Era posible que el virus hubiese estado latente? ¿Y si había contagiado a su familia? Un nuevo test despejó los temores: en su cuerpo no había rastros de coronavirus. Tal vez fue un reacción equivocada de su sistema inmune. A lo mejor fue otro virus. Pero la vecina tiene hoy un motivo extra para celebrar y es no haber contagiado a nadie durante su enfermedad gracias a su compromiso con los demás. El mismo que le pide a toda la comunidad.