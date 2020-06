La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jun/2020 Peluquerías ¿Cuándo abren?







Graciela Mabel Basilio trabaja hace cinco décadas en nuestra ciudad. Es secretaria general de la Confederación Nacional de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina. Luego de casi 80 días sin trabajar reclama a las autoridades por la apertura del rubro. La pandemia complicó la economía de varios trabajadores en la República Argentina. Uno de los rubros más afectados fue el de los peluqueros, que todavía no pueden reabrir sus locales ya que no fueron autorizados por las autoridades gubernamentales. El panorama para estas personas es incierto, sobre todo en Buenos Aires: ni en la Ciudad ni en la Provincia está permitido el desarrollo de la actividad. En algunas provincias del país comenzaron a atender, pero siguiendo estrictamente el protocolo sanitario y respetando el distanciamiento social. "Causa mucho daño, nosotros nos preparamos para trabajar con un protocolo, asesorados con un infectólogo con matrícula nacional y un abogado, todo esto fue elevado a las autoridades aún no tenemos respuesta y necesitamos trabajar", cuenta Graciela Mabel Basilio, peluquera hace casi 50 años en nuestra ciudad. Mabel hace 78 días que no trabaja, que no abre su local ubicado en Jacob al 800. Ella además es secretaria general de la Confederación Nacional de Peluqueros y Peinadores de la República Argentina, y secretaría del Centro Patrones peluqueros de Capital Federal. La semana pasada difundieron un comunicado donde reconocen "tenemos pleno conocimiento de la angustiante situación actual que se vive y vivimos muchos colegas y por lo tanto, hemos exigido la habilitación para trabajar en forma urgente" y agrega "la situación actual es la de la mayoría de las personas que vivimos de nuestro trabajo y no nos resignamos a pedir prestado". Graciela, con su amplia trayectoria, tiene varios premios y distinciones en su haber entre ellos se destacan un premio entregado en 2017 por la Unión de Peinadores U.P.A. integrando una terna representando a la institución Centro de Patrones PYP de Capital Federal y otro recibido el año pasado por los 100 años de la institución en el Alvear Palace Hotel entre muchos otros más. Luego del transcurso de dos extensos meses en cuarentena, con los negocios cerrados, imposibilitados de generar ingresos hay una total incertidumbre de cuándo se va a volver a trabajar. Fue así como desde la Confederación Nacional de Peluqueros y Peinadores confeccionaron un protocolo de trabajo seguro, que ha sido enviado a las autoridades nacionales (Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Trabajo), al Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, "hasta la fecha no han obtenido respuestas satisfactorias, y hasta tanto ello suceda, continuaremos insistiendo por la vía formal" resaltan. La incógnita es cómo estos negocios sobrevivirán el impacto económico que esta nueva realidad impone. ¡ALERTA ESTAFA! Desde la Confederación Nacional de Peluquería y Peinadores de La República Argentina piden que se mantengan alertas, ya que han recibido diversos reportes acerca de delincuentes que mediante cadenas de mails o WhastApp que ofrecen habilitaciones de trabajo falsas a cambio de dinero, que no existe. "Por lo tanto, les pedimos que de tomar conocimiento de un suceso del estilo, lo denuncien, ya que lisa y llanamente, se trata de una estafa", expresaron. Actualmente se está trabajando para lograr la habilitación del ejercicio de la profesión nuevamente y que en caso de existir novedades oficiales al respecto, se comunicará a través del correo institucional: Coarpel@yahoo.com.ar

El año pasado recibió una distinción en los 100 años de la institución en el Alvear Palace Hotel





Graciela con Patricia Sosa y Bruno Salas. Año 2015





Graciela junto a su nieta Luz Moreyra recibiendo el premio Gloria del Centro de Patronos y Peluqueros



Peluquerías ¿Cuándo abren?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar