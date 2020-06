DEUDA: PRÓRROGA En una presentación realizada ayer en New York, Argentina anunció que prorroga hasta el 12 de junio próximo la renegociación de su deuda externa. Según informó el Ministerio de Economía, se extendió por un período adicional el vencimiento de la "invitación" que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles. Así, el país busca ganar tiempo para seguir negociando un acuerdo con los fondos de inversión que evite la caída en default de su deuda soberana. A su vez, el Ministerio de Economía informó que "se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales" a la propuesta inicial "con el objetivo de maximizar el apoyo de los inversores, sin dejar de preservar al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda". SUSPENSIONES EN AEROLÍNEAS La compañía Aerolíneas Argentinas suspenderá a unos 7.500 trabajadores durante junio y julio debido a la paralización de su actividad comercial forzada por la expansión del coronavirus. Los trabajadores afectados cobrarían cerca del 75 por ciento del salario mientras dure la suspensión. Las aerolíneas comerciales se han visto duramente afectadas en los últimos meses por el cierre de las fronteras que llevaron adelante numerosos países para tratar de frenar los contagios por coronavirus. En nuestro país, las compañías deberán esperar el 1 de septiembre para retomar sus operaciones regulares desde, hacia o dentro de Argentina. IFE: DESDE EL 8 JUNIO El Gobierno confirmó ayer que los 9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) volverán a cobrar los $10 mil para enfrentar los efectos de la cuarentena a partir del próximo lunes 8 de junio. Así lo anunció la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al viceministro de Economía, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía y Género, Marcela Dalessandro. EL DÓLAR Tras las últimas medidas para endurecer el cepo cambiario, el dólar blue escaló ayer $3 y llegó a $128, mientras las cotizaciones bursátiles tuvieron bajas superiores al 1%. En tanto, en el mercado minorista el precio de la divisa retrocedió por primera vez desde abril. Además, en este contexto de mayor control, el Banco Central aprovechó para comprar alrededor de US$ 60 millones que se suman a los US$ 280 millones del viernes. PROTESTAS EN EE.UU. El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, desplazó al cuestionado fiscal Michael Freeman del caso que investiga el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de efectivos policiales y, a su vez, pidió que se hiciera cargo del caso el fiscal de estado, Keith Ellison, afroamericano y musulmán (a solicitud de la familia de la víctima). Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró el estado de sitio y amenazó con un masivo despliegue militar para detener las multitudinarias protestas contra el racismo y la muerte de personas negras a manos de la Policía que empezaron en Minneapolis la semana pasada. Sin embargo, las escenas de furia y violencia se extendieron a lo largo y ancho del país durante el fin de semana y, entre otros incidentes, un joven murió baleado en Detroit, varios autos policiales y la sede central de la cadena CNN fueron vandalizados en Atlanta, al tiempo que en Nueva York hubo choques entre manifestantes y agentes.



Breves: Noticias de Actualidad

2 de Junio de 2020

