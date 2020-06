Prestigioso infectólogo asegura que "no están dadas las condiciones para dar un paso atrás" en el AMBA

Se trata de Eduardo López, uno de los expertos que asesora a Alberto Fernández. Dijo que mantendría la cuarentena "tal como está". En cambio, Kicillof reconoció que analiza retroceder una fase ante el aumento de los contagios. El infectólogo Eduardo López, uno de los expertos que asesora el presidente Alberto Fernández, aseguró ayer que "no están dadas las condiciones para dar un paso atrás" en la flexibilización de la cuarentena en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Yo le diría (al Presidente) que cada jurisdicción vaya manejando su flexibilización en base a los datos que tenga", sostuvo el médico, al ser consultado sobre su recomendación al Gobierno. Y respecto a la situación en el AMBA sostuvo: "En Ciudad y Provincia, hoy por hoy, no están dadas las condiciones para dar un paso atrás, salvo que esta semana se desmadre". "Yo mantendría como está", consideró López en declaraciones al canal A24, en momentos en que comienza a discutirse una nueva extensión de la cuarentena que, por ahora, está vigente hasta el 7 de junio. A su entender, se tiene "una cifra aceptable" de contagios por día en la zona metropolitana, con unos 400. "Si llegamos a 800 o 900, tampoco es una cifra preocupante", afirmó el infectólogo que integra el comité de expertos que esta semana volverá a reunirse con el Presidente. De todas formas, afirmó que los números actuales "puede crecer" si se realizan más testeos y recomendó profundizar esa tarea "en los barrios populares". KICILLOF ANALIZA El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció que se analiza retroceder una fase de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus porque "cuanto mayor es la cantidad de contagios, más deben ser las restricciones" pero aclaró que "es una decisión que todavía no está tomada". "Es una decisión que todavía no está tomada; es una opinión desde el punto de vista médico y epidemiológico", señaló en diálogo con Radio Continental, al ser consultado sobre la posibilidad de retroceder una fase en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que vence el próximo domingo. También por la mañana, pero en otra entrevista, el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, había planteado la posibilidad de este retroceso ante el aumento de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Si suben los casos, quiere decir que hay mayores contagios. La regla simple es que, cuanto mayor es la cantidad de contagios, más deben ser las restricciones. Es lo que funcionó en todo el planeta, pero todavía no hicimos la evaluación fina", apuntó Kicillof al respecto.

EDUARDO LOPEZ JUNTO A AL MINISTRO GINES GONZALEZ GARCÍA CABA: 52 CASOS EN DOS GERIÁTRICOS Al menos 52 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados ayer en dos geriátricos porteños, según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, 40 contagios se produjeron en un centro para adultos mayores de Colegiales, mientras que otros 12 ocurrieron en un establecimiento del barrio San Cristóbal. Las autoridades sanitarias venían monitoreando la situación en el primer centro, ubicado en la calle Céspedes 3165, desde el 25 de mayo -cuando se registró el primer caso- y finalmente este lunes solicitaron su clausura sanitaria. En tanto, en el geriátrico San Francisco, ubicado en Carlos Calvo 2969 (barrio de San Cristóbal), hubo un brote que comenzó el 4 de mayo con el primer caso positivo.

Prestigioso infectólogo asegura que "no están dadas las condiciones para dar un paso atrás" en el AMBA

