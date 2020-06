La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, le presentó al Municipio de Campana, un trabajo llevado a cabo conjuntamente con Swiss Medical. Los Socios de la AHT-Campana brindaron detalles en el programa.

"La idea de la AHT fue tratar de ir generando Buenas Prácticas con los colaboradores de todos nuestros hoteles y por eso hicimos un compendio de la información recibida. Para nosotros fue muy importante trabajar con Swiss Medical y con el asesoramiento técnico de sus infectólogos para la elaboración de este documento. En este momento en que los establecimientos están cerrados, nos estamos preparando para el día que podamos abrir. Esta tarea lleva un tiempo de acondicionamiento, de capitalizar todos esos cambios, de concientizar a todo el personal y en eso queremos estar listos para transmitir tranquilidad a todos los huéspedes de nuestros hoteles", expresaron los Socios de la AHT- Campana al Secretario de Producción, Empleo y Turismo, reunidos con el Dr. Sergio Roses.

Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina comentaron que en la elaboración de "Buenas Prácticas para la Hotelería" hicieron consideraciones generales y luego analizaron cada una de las áreas del hotel, viendo específicamente "qué equipamiento debería tener el personal a cargo, los protocolos de limpieza previa y posterior a los huéspedes, las distancias que debería haber entre las personas en los distintos espacios, recomendaciones para acelerar el check in con pre-check in o procedimiento electrónico. Fuimos revisando cada uno de los componentes que hacen a un hotel y elaboramos cuáles serían las buenas prácticas en cada área, no sólo en las que tienen contacto con los huéspedes sino también en los sectores internos de oficina, ventas, administración, con las precauciones para estar cuidados en todos los ámbitos". Eso incluyen los uniformes del personal, ingresos y salidas, controles de temperatura, desinfección, manejo de sábanas y toallas, etc. "Es un compendio muy completo que abarca todos los sectores del hotel. Los profesionales de Swiss Medical nos asesoraron en algunos temas técnicos respecto a equipamientos, a soluciones que hay que utilizar y algunas cuestiones específicas en las que ellos tienen competencia".

Por todo esto, los Socios de Campana le expresaron a Sergio Roses, la necesidad y la posibilidad de autorizar a nuestros hoteles en virtud de la preparación expuesta más arriba, de poder ir abriendo los Hoteles para poder recibir aquellas empresas "que estén en la cadena de valor de servicios declarados esenciales" y necesiten alojar a sus Empleados.

Los representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina comentaron a la Auténtica Defensa que "le solicitaron al Secretario Roses que interceda ante las autoridades Provinciales para que reitere el pedio de autorización que autorice la reapertura", y que Roses expresó que el pedido ya fue cursado al gobierno de la Provincia de Buenos Aries..