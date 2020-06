Olga García

"No tengo tiempo para polemizar". Así se expresó Axel Kicillof. Fue una respuesta muy exacta en este momento, cuando la oposición macrista intenta deteriorar la estructura de la protección de la salud. Verán como modelo a seguir el de E.E.U.U. o Brasil pero hasta el presidente norteamericano deseó alejarse de Bolsonaro. Las decisiones en este momento son difíciles y con profunda definición sobre el papel del Estado. Es muy significativo el caso de la villa cercana a Retiro. El gobierno de la ciudad tenía cortada el agua corriente en ese espacio y no implementó proveerla como medida esencial para evitar la extensión del coronavirus. Esto muestra sin duda un pensamiento que no ve al Estado como responsable de las políticas sanitarias que luchan contra la enfermedad en la población más humilde. Hace varios años que vivimos un panorama internacional liberal que se ha extendido ligado a un proceso de deterioro de la responsabilidad del Estado. La palabra "populismo" trataron de transformarla en insulto, ya que se intenta separar a los gobiernos de la responsabilidad social. Lo esencial en este momento es que esa posición equivale a "dejar morir", a no luchar desde el espacio público contra los males que destruyen a los sectores con menor poder económico. ¿Podemos los argentinos adherir a ese concepto? ¿Creemos realmente que la estructura social sigue caminos marcados por la naturaleza? Sabemos que esos caminos son definidos hace siglos por sectores económicos dominantes. Además del problema de salud hay otras definiciones esenciales, el manejo de la deuda no puede separarse de la investigación sobre el uso del dinero que provino del FMI. Heredamos del gobierno de Macri una situación de default pero el ministro Guzmán logró imponer las condiciones de negociación con apoyo incluso del FMI. Si los acreedores aceptan las reglas se podrá llegar a una contraoferta. En nuestro continente convulsionado no sólo por el virus sino por la situación de la sociedad latinoamericana, sumergida en muchos casos a recibir órdenes de E.E.U.U. para manejar su economía, el acuerdo sobre la deuda proporcionaría alivio. Lo que se logre deberá tener al Estado como dirigente, es el único protagonista con objetivos humanos profundos.

Opinión:

Estado como protagonista con objetivos humanos profundos

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar