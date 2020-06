La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/jun/2020 Comienza hoy el ciclo "Help! Soy Pyme"













El Círculo PyMES Campana acompaña el evento Lo organiza la U.T.N. y cuenta con el acompañamiento del Círculo PyMES Campana. El programa constará de cuatro talleres virtuales pensados para pequeñas y medianas empresas en los que se brindarán herramientas específicas de liderazgo en pandemia. Hoy será el primer encuentro. Esta tarde comenzará "Help! Soy PyME", un ciclo virtual de talleres pensado exclusivamente para pequeñas y medianas empresas, organizado por la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.). El programa cuenta con el acompañamiento del Círculo PyMES Campana (Ci.Py.Ca), y buscará proveer a los participantes de herramientas específicas de liderazgo para afrontar los actuales tiempos de pandemia. Según los organizadores del evento, "Help! Soy PyME" intentará "brindar herramientas prácticas de aplicación inmediata con el fin de fortalecer las competencias de las PyMES, actualmente atravesadas por el contexto de aislamiento social obligatorio" y además "orientar dichas herramientas al escenario de puesta en marcha de actividades, dada la flexibilización de la cuarentena prevista para el corto/mediano plazo". Hoy a las 16:00 se realizará el primero de los cuatro encuentros, denominado "Pymes en Transformación Digital", que estará a cargo de Javier Montalbetti, actual presidente de la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones (C.E.T.I.C.). El disertante cuenta con una amplia trayectoria en organizaciones tanto públicas como privadas, y en el ámbito empresarial es CEO y fundador de Grafter, una PyME especializada en Soluciones Tecnológicas. La Dra. María Jimena Maciel, miembro fundadora del Ci.Py.Ca., exhortó a toda la comunidad a participar del evento y expresó que "es una gran oportunidad para los pequeños y medianos empresarios de nuestra ciudad, ya que se aportarán herramientas que ayuden a contrarrestar los fuertes y súbitos golpes que el aislamiento está provocando a toda la actividad productiva. Como aún es incierta la duración efectiva de la cuarentena, los empresarios debemos munirnos de la mayor cantidad de recursos para poder atravesar exitosamente esta turbulencia" Para participar de la charla, los interesados deberán completar el siguiente https://bit.ly/HelpPymeUTNCipyca. Tras la inscripción, recibirán un link e instrucciones de acceso al evento. Los temas a tocar en este primer taller serán: (a) Síntesis del escenario actual, (b) Los riesgos de lo obvio, (c) Implementación de procesos seguros, y (d) pensando en "Papel Cero": herramientas de optimización. Los restantes encuentros se realizarán los próximos tres martes: - "Migrando a E-Commerce", a cargo del Ing. Gabriel Crysuk y equipo, el 9/6 de 17 a 18 - "El Rol del Líder", a cargo del Ing. Alfredo Nicolosi, el 16/6 de 16 a 17 - "Protocolos post Pandemia", a cargo de la Ing. Natalia Toscani, el 23/6 de 16 a 17

El primero de los cuatro encuentros se realizará este martes de 16 a 17. Cipyca en Facebook: facebook.com/cipyca

UTN-FRD https://www.frd.utn.edu.ar/

